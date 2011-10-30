ناصر بختیاری‌زاده پیش از دیدار صبای قم با صنعت نفت آبادان در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور که در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: دو هفته‌ای است که واقعا خوب کار می‌کنیم و بی تعارف می‌گویم که هم خوب کار می‌‌کنیم و هم خوب نتیجه می‌گیریم و به همین خاطر عملکرد خوبی داریم و در لیگ و جام حذفی مدعی هستیم.



وی ادامه داد: در مسابقه با پیام مخابرات فارس در جام حذفی کشور به چند بازیکن اصلی خط دفاعی خود نظیر رسول بروش، رامین رضائیان، هاشمی‌زاده و لک استراحت دادیم تا آنها را آماده و سرحال برای بازی امروز مقابل صنعت نفت آبادان در اختیار داشته باشیم.



مربی تیم فوتبال صبای قم اظهار داشت: با این حال از عملکرد بازیکنان تیم در دیدار با پیام فارس در جام حذفی کاملا راضی هستیم زیرا در این دیدار خوب بازی کردیم، ما در نیمه دوم بهتر از نیمه نخست مسابقه بازی کردیم و به حریف اجازه دادیم کار خود را انجام دهد.



وی افزود: ما در این دیدار دو نیمه متفاوت داشتیم، به طوری‌که در نیمه نخست به بازیکنانی که کمتر میدان دیده بودند فرصت دادیم و نسبتا بازی خوبی ارائه کردیم اما در نیمه دوم منطقی فوتبال کردیم و با اضافه کردن یک مهاجم و یک هافبک در کنار دیگر فورواردهای تیم، سعی کردیم، قدرت خط حمله را بیشتر کنیم.



بختیاری زاده تاکید کرد: فوتبال بالا و پایین‌های بسیاری دارد و به همین خاطر بعد از اینکه گل تساوی را از حریف دریافت کردیم، دست از تلاش بر نداشتیم و به بازیکنانم گفتم که حریف چیزی برای از دست دادن ندارد و برای اعاده حیثیت بازی می‌کند اما شما هم نباید آنها را دست کم بگیرید.



وی در خصوص دیدار امروز با تیم صنعت نفت آبادان بیان داشت: آنها از مربی بسیار بزرگی که انصافا مربی با اخلاق و شایسته‌ای است برخوردارند و با دانش خوب پیروانی در لیگ امسال خوب و منطقی بازی کرده‌اند، اما طبیعی است که ما هم در این دیدار به دنبال پیروزی و سه امتیاز هستیم.



بختیاری‌زاده افزود: بچه‌های ما زحمات زیادی را متحمل خواهند شد تا به پیروزی ارزشمندی که در این دیدار به آن می‌رسیم و انشاءالله با تلاش و همت تمام بازیکنان تیم حاصل خواهد شد بار دیگر به مکان سوم و شاید هم دوم جدول باز گردیم.



گفتنی است: در حالی که امروز لیگ برتر فوتبال با انجام پنج مسابقه پیگیر می‌شود، تیم فوتبال صبای قم در دیداری خارج از خانه از هفته دوازدهم نیم فصل نخست مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس عصر امروز یکشنبه هشتم آبان ماه در ورزشگاه تختی آبادان میهمان تیم صنعت نفت آبادان است.

