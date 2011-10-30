500 روستای کرمانشاه گازدار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی ا اشاره به مصوبات خوب سفر رهبری به کرمانشاه گفت: به دنبال مصوبات سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری، عملیات گازرسانی به 500 روستای فاقد گاز به زودی صورت می گیرد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: اولین روستایی که صاحب گاز می شود روستای پشت کش است مقرر شده به زودی این کار صورت گیرد.

وی گفت: خوشبختانه در سفر مقام معظم رهبری به استان مصوبات ارزشمندی برای استان به تصویب رسید که با اجرای آنها استان متحول خواهد شد.

استاندار کرمانشاه گفت: در مصوبات سفر مقام معظم رهبری، توجه به حل مشکلات مناطق محروم استان مورد تاکید قرار گرفته و امیدواریم با اجرای این مصوبات، مناطق محروم شکوفا و دارای رونق شوند.

هشمی در پایان افزود: با جدیت به دنبال اجرایی کردن مصوبات ارزشمند سفر مقام معظم رهبری به استان هستیم و در این راستا وزارء و هیئت دولت نیز با قاطعیت پیگیر اجرای مصوبات هستند.