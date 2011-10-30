استاندار مازندران از تلاش استانداران برای لغو استیضاح حسینی خبر داد

سید علی اکبر طاهایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تلاش برخی از استانداران برای منصرف کردن نمایندگان مجلس از استیضاح وزیر اقتصاد اظهار داشت: به هر حال همه استانداران به عنوان نماینده عالی دولت ثبات قوه مجریه را دنبال می‌کنند.

وی اضافه کرد: استانداران وظایف خود را در حیطه قانونی انجام می‌دهند و نمایندگان مجلس نیز در چارچوب قانون انجام وظیفه می‌کنند.

طاهایی گفت: قوا با یکدیگر تعامل دارند یعنی در جلساتی نمایندگان مجلس ما را دعوت می‌کنند و در جلسات دیگر ما نمایندگان را دعوت می‌کنیم.

حسینی یک فرزانه مازندرانی است/ وزارت اقتصاد فرصتی برای مازنی هاست

وی تصریح کرد: بنابراین وقتی چنین بستر تعامل و تفاهمی بین استانداران و نمایندگان مجلس برقرار است طبیعی است که نمایندگان دولت دغدغه‌های خود را با نمایندگان مجلس در میان بگذارند به ویژه اینکه سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی یک فرزانه مازندرانی است و برای نخستین بار پس از سه دهه از پیروزی انقلاب فرصتی برای مازندرانی‌ها پیش آمده که در یک رکن مهم تصمیم سازی در مسایل اقتصادی کشور سهیم باشند.

استاندار مازندران در ادامه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نمایندگان همراهی و تعامل بسیار خوبی داشتند ضمن اینکه وزیر اقتصاد نیز نقش محوری و کلیدی را در پیگیری و ادامه این قانون دارد.

به گفته وی هنوز گام اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برداشته شده است و تا اجرای کامل این قانون گام‌های دیگری باقی مانده است که وزیر اقتصاد می‌تواند در این رابطه نقش مهمی را ایفا نماید.