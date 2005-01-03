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۱۴ دی ۱۳۸۳، ۱۱:۵۲

مسابقه عكس آيينه شهر با موضوع اجتماعي

فاصله طبقاتي زندگي مردم تهران از نگاه دوربين

مسابقه عكس با موضوع اجتماعي زندگي بين اقشار مختلف در شهر تهران توسط مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران برگزار مي شود.

به گزارش اختصاصي خبرنگار تجسمي مهر، نمايشگاه "آيينه شهر" با هدف نشان دادن زندگيهاي متفاوت و تشويق مردم جهت كمك به همنوع خود در نظر دارد مسابقه عكسي تحت عنوان "يك شهر و دو زندگي" كه نمايانگر تفاوتها در همه زمينه هاي زندگي بين افشار مختلف جامعه در كلان شهر تهران مي باشد، برگزار نمايد.

لازم به ذكر است حداكثر آثار ارسالي براي هر عكاس 5 قطعه (سياه و سفيد يا رنگي) به صورت چاپ آنالوگ يا ديجيتال باشد كه مي تواند به صورت تك عكس يا مجموعه عكس تا تاريخ 30/11/83 ارائه شود.

شايان ذكر است علاقه مندان مي توانند آثار خود را به نشاني انتهاي خيابان پاسداران، ضلع جنوبي نياوران، پلاك 842 ارسال نمايند.

 

کد مطلب 144706

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