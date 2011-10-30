کتاب "بر پلکان پاییز" در گرگان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب خاطرات سیاسی و اجتماعی دهه 40 و 50 توسط نویسنده به رشته تحریر درآمده است و به وضعیت جامعه در آن دهه ها پرداخته شده است.

این کتاب که با حمایت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان و توسط چاپخانه پیک ریحان گرگان با جلد مصور در 190 صفحه منتشر شده است از بخش هایی شامل مقدمه، دوران کودکی، خانواده، دوران تحصیل، جوانی، دوره آموزش در پادگان، سیاهکل، آموزش در روستا، دوره تعلیق، شیراز، آذربایجان غربی، تکاب، بوکان، در گیلان، کرمان، زندان و آزادی تشکیل شده است.

در این کتاب همچنین تصاویری از فعالیت های مختلف سیف مولف کتاب به همراه دوستان و همکاران قدیمی نیزدرج شده است.

علی اکبر حسین خانی، مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان در مراسم رونمایی این کتاب گفت: این سازمان از چاپ کتاب و اثر هنری و فرهنگی توسط شهروندان گرگان حمایت بعمل می آورد.

وی با تاکید بر این مطلب که خوشحالیم که سهم کوچکی در توسعه فرهنگی شهر گرگان داریم، گفت: هدف ما یادآوری اصالت ها و ارزش های شهروندی و بایسته های یک زندگی خوب به همدیگر است تا بتوانبم شهری زیبا و همراه با آرامش داشته باشیم.

در مقدمه این کتاب سیف درباره علت انتشار کتاب خود چنین اعلام کرده است: نوشتن خاطرات آن هم بعد از گذشت 64 سال از عمر و یادآوری آن روزهای از دست رفته بسیار سخت و دشوار است، اما مگر می شود آنچه را که به عنوان زندگی در بایگانی ذهن نگهداری شده، فراموش کرد.

