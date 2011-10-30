سیدمحمد کریمی در گفتگو با مهر، سهم بیمه های خصوصی از بازار بیمه کشور را 55 درصد و بیمه های دولتی را 45 درصد اعلام و تصریح کرد: سهم بیمه های دولتی در بازار بیمه کشور بیش از 50 درصد بود که با اجرای سیاستهای کلی اصل 44 سهم آنها هم اکنون به کمتر از نصف رسیده است.

رئیس شورایعالی صنعت بیمه کشور با تاکید بر ارائه خدمات مناسب به مردم توسط شرکتهای بیمه عنوان کرد: براساس دستور کار صنعت بیمه، دولت از تصدی گری فاصله می گیرد اما طبق سیاستهای کلی اصل 44 بیمه ایران به صورت حاکمیتی باقی می ماند.

وی در مورد راهکار افزایش سهم بیمه های خصوصی از بازار بیمه ای کشور گفت: بیمه های زندگی و اعتباری دارای ظرفیت بکر و وسیعی است، بنابراین شرکتهای بیمه می توانند بازار جدید آن را در دست بگیرند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران اضافه کرد: در حال حاضر سهم بیشتر در بین بیمه ها مربوط به بیمه های اجباری مانند شخص ثالث است که درصد بالایی از بازار را در اختیار خود دارند. فرهنگ بیمه در کشورمان نیازمند توسعه است تا مردم و شرکتها از آن بیشتر بهره مند شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آزادسازی تعرفه ها در صنعت بیمه کشور اشاره و عنوان کرد: پیش از این تعیین تعرفه ها در کنترل بیمه مرکزی بود. برای آزادسازی تعرفه ها سازوکار رقابت برای شرکتهای بیمه باید فراهم شود تا آنها از زیرسئوال بردن یکدیگر در اجرای این رقابت پرهیز کنند.

کریمی بر نظارت بیمه مرکزی بر عملکرد شرکتهای بیمه در بحث رقابت در پی آزادسازی قیمتها تاکید کرد و اظهارداشت: با این وجود هر یک از شرکتهای بیمه می توانند با نرخهای رقابتی در حال مناقصه ای در بازار شرکت کنند.