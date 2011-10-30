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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

برای سال آینده صورت می گیرد؛

ورود بدون آزمون ممتازان 10 دانشگاه به شریف/ تحصیل در کارشناسی ارشد

ورود بدون آزمون ممتازان 10 دانشگاه به شریف/ تحصیل در کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی شریف دانشجویان استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد را از میان دانش‌آموختگان 10 دانشگاه برتر کشور پذیرش می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی شریف براساس مصوبه شورای استعدادهای درخشان دانشگاه، دانشجویان ورودی کارشناسی ارشد بدون آزمون را از میان دانش‌آموختگان 10 دانشگاه برتر برای سال تحصیلی 91 پذیرش می کند.

جدول 10 دانشگاه برتر کشور

ردیف نام دانشگاه
1 دانشگاه صنعتی شریف
2 تهران
3 صنعتی امیرکبیر
4 دانشگاه علم و صنعت
5 صنعتی اصفهان
6 فردوسی مشهد
7 شیراز
8 تبریز
9 صنعتی خواجه نصیرالدین
10 شهید بهشتی

پیش از این نیز فرم درخواست ورود بدون آزمون به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف در سامانه اطلاع رسانی این دانشگاه منتشر شده بود.

کد مطلب 1447062

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