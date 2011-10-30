روابط ایران و ترکیه الگوی جهان اسلام/ توسعه مناسبات ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده صبح یکشنبه در جریان دیدار با سرکنسول ترکیه در ارومیه به مناسبت روز ملی جمهوری ترکیه، با اشاره به اینکه ایران همواره در سختی ها و مرارتها حامی کشور دوست و برادر ترکیه است، افزود: رابطه حسنه ایران و ترکیه به عنوان الگو برای کشورهای مسلمان مطرح بوده و هر موفقیت این کشور در عرصه های بین المللی موجب شادی دوستان می شود .

وی ضمن تسلیت فاجعه زلزله در استان وان ترکیه از این کشور به عنوان برادری تاریخی برای ایران یاد کرد و اظهار داشت: با توجه به رشد مناسبتهای اقتصادی و تجاری در کنار تبادلات فرهنگی دو طرف انجام سفرهای مقامات دو کشور باعث رشد ارتباط و تفاهمات ملی و منطقه ای می شود .

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه نقش آذربایجان غربی به عنوان استانی هم مرز با چند استان ترکیه در سطح تبادلات دو کشور اساسی است، بیان داشت: در فاجعه زلزله استان وان آذربایجان غربی هیچ فرقی بین شهرهای خود و ترکیه قائل نشد و در اولین ساعات وقوع حاثه، تیم بحران تشکیل و روند اعزام کمک و امداد رسانی به ترکیه در دستور کار قرار گرفت .

جلال زاده با بیان اینکه ایران اولین محموله امدادی خود را در کمترین زمان خود به مردم آسیب دیده ترکیه ارسال کرد، ادامه داد: این امر نشان دهنده توجه دو کشور به وضعیت رفاهی مردم دو طرف بوده که امیدواریم طی آینده نزدیک در روزهای شیرین و شادی آور در کنار یکدیگر باشیم و این ارتباط بی شک موجب رشد، امید و تعالی جهان اسلام خواهد بود .

سرکنسول ترکیه در ارومیه نیز ضمن قدردانی از تلاشهای جمهوری اسلامی ایران و بخصوص آذربایجان غربی در امداد رسانی به مردم ترکیه از حضور نیرو های امدادی این استان در اولین ساعات حادثه زلزله تشکر کرد .

علی تولگا کایا گفت: ایران جز اولین کشور هایی بود که موجب امیدواری و راحتی مردم آسیب دیده منطقه شد و این نشان از توجه و نوع دوستی این کشور وضعیت مردم ترکیه است .