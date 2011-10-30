  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

تحقیقات دانشگاه ایالتی میشیگان درباره مسلمانان انجام می‌شود

تحقیقات دانشگاه ایالتی میشیگان درباره مسلمانان انجام می‌شود

اعضای هیئت علمی دانشگاه ایالتی میشیگان تحقیق یک ساله‌ای را درباره چگونگی استفاده مسلمانان از فرهنگ عمومی آمریکا آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دانشگاه ایالتی میشیگان این هفته اعلام کرد برنامه مرکز مطالعات اسلامی و مطالعات آسیایی دانشگاه ایست لانسینگ را با استفاده از بودجه شورای تحقیقات علوم اجتماعی تحقیقاتی در جامعه اسلامی میشیگان انجام می دهد.

این مطالعه با هدف جلب کارشناسان، اعضای جامعه اسلامی، تولید کنندگان فرهنگ اسلامی چون موسیقی، هنرهای بصری و مد لباس انجام می شود.

محققان طی تحقیقات خود به بررسی این امر می پردازند که مسلمانان چقدر در جامعه ادغام شده اند و صدای آنها در یک دهه پس از یازدهم سپتامبر چقدر شنیده شده است.

قرار است همایشی با همین موضوع تابستان در میشگان برگزار شود.
 

کد مطلب 1447075

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها