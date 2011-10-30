به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دانشگاه ایالتی میشیگان این هفته اعلام کرد برنامه مرکز مطالعات اسلامی و مطالعات آسیایی دانشگاه ایست لانسینگ را با استفاده از بودجه شورای تحقیقات علوم اجتماعی تحقیقاتی در جامعه اسلامی میشیگان انجام می دهد.

این مطالعه با هدف جلب کارشناسان، اعضای جامعه اسلامی، تولید کنندگان فرهنگ اسلامی چون موسیقی، هنرهای بصری و مد لباس انجام می شود.

محققان طی تحقیقات خود به بررسی این امر می پردازند که مسلمانان چقدر در جامعه ادغام شده اند و صدای آنها در یک دهه پس از یازدهم سپتامبر چقدر شنیده شده است.

قرار است همایشی با همین موضوع تابستان در میشگان برگزار شود.

