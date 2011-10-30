تخلفات ساختمانی در گرگان نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی مشهدی صبح یکشنبه در دیدار با اعضای شورای شهر گرگان افزود: با توجه به ظرفیت های کمی شهرداری ها از نظر امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و مشکلاتی از قبیل عدم به کارگیری پلیس ساختمان و واحد اجرائیات از یک طرف و درآمدی نگریستن به موضوع تخلفات ساختمانی از طرف دیگر متاسفانه این موضوع در نقاط مختلف شهری به چشم می خورد.

وی اظهار داشت: انتظار می رود اقدامات موثری برای کاهش و جلوگیری این نوع تخلفات در دستور کار شورای شهر و شهرداری قرار بگیرد.

مشهدی گفت: شورای شهر در قانون اساسی به قدری مهم جلوه کرده است که یک فصل از قانون به آن اختصاص یافته است و از این رو انتظار داریم شوراها در کلیت امور شهری مداخله بیشتری داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور سازمان های اداری و اجرای صحیح قوانین را به عهده دارد، افزود: شهرداری و مدیریت شهری دارای شرح وظایف گسترده ای است.

مشهدی بیان داشت: طبیعتا حجم خطاها و اشتباهات آن نسبت به دیگر سازمان ها بیشتر بوده، اما انتظار داریم اعضای شورای اسلامی شهرها نظارت کامل و جامعی بر همه واحدها و سازمان های تحت پوشش شهرداری داشته باشند.

مدیر کل سازمان بازرسی استان گفت: وظایف سازمان بازرسی کل کشور در قالب فعالیت های منظم و هدف دار بر اساس مأموریت قانونی سازمان نسبت به نظارت و بازرسی از دستگاه های مشمول بازرسی انجام می‌پذیرد.



وی اظهار داشت: سازمان بازرسی به طور سالانه نظارت مستمر بر عملکرد شهرداری دارد و منظور از نظارت مستمر بازرسی است که در قالب برنامه سالیانه با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود مبتنی بر پایه‌های علمی و شناخت کامل از نیازها و شرایط حاکم بر کشور صورت می‌پذیرد و جهت گیری اصلی برنامه‌های عملیاتی بر اساس سیاست ها و خط ‌مشی‌های کلی نظام با هدف نظارت و بازرسی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تعیین می شود.

مشهدی همچنین با اشاره به انجام بازرسی های فوق العاده از عملکرد سازمان ها و ادارات تصریح کرد: انجام بازرسی‌های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه های اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود صورت می پذیرد.

وی عنوان کرد: سازمان بازرسی به عنوان یک دستگاه ناظر کارشناسی به مسائل مختلف پیشگیرانه و کارشناسانه نگاه می کند و انتظار داریم مسئولان دستگاه ها و سازمان های اجرایی در حوزه کاری خود تعامل بیشتری با این سازمان داشته باشند.