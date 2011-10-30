رزمایش رزمی فرهنگی گردان های الزهرا(س) اردکان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رزمایش یک روزه با حضور بیش از 500 نفر از خواهران بسیجی گردانهای الزهرا (ص) و چهار گردان از پایگاه های حوزه کوثر این شهرستان در محل مرکز آموزش شهید حنیف ناحیه اردکان برگزار شد.

در این رزمایش یک روزه خواهران بسیجی در کلاسهای آموزش رزمی، فرهنگی،حفاظتی و امداد و نجات شرکت کردند.

فرمانده سپاه ناحیه اردکان درافتتاحیه این رزمایش بر آشنایی خواهران بسیجی شهرستان با مبانی سیاسی و اجتماعی تاکید کرد و گفت: اگر بسیجی به سلاح آگاهی و بینش سیاسی و اجتماعی مجهز نباشد نه تنها توانایی مقابله با توطئه های دشمن را نخواهد یافت بلکه خود نیز اسیر این حیله گری ها و نقشه های پیچیده خواهد شد.

محمد غلامی رعایت وقار و متانت را از شاخصه های یک بسیجی نمونه عنوان کرد و افزود: یک بانوی بسیجی قبل از هر چیز در رعایت حجاب و عفاف خود کوشاست و در مرحله بعد ضمن اهتمام به فریضه امر به معروف و نهی از منکر از حشر و نشر با افراد سطحی نگر و لاابالی پرهیز می کند.