برداشت انار در کاشمر آغاز شد

عبدالله ثوابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اقدامات به موقع، کوددهی و آبیاری باغات از هر هکتار به طور متوسط 25 تن انار برداشت می شود.

وی با اشاره به در حال توسعه بودن سطح زیر کشت انار گفت: بیشترین سطح زیر کشت مربوط به ارقام "شیشه کپ" و "خزر" بوده که جنبه صادراتی دارد.

وی اظهار داشت: در سطح استان "انسکتاریوم" این شهرستان تنها تولیدکننده حشرات مفید "زنبور تریکوگراما" جهت مبارزه بیولوژیکی کرم گلوگاه، انار در سطح 450 هکتار است که شهرستان های خلیل آباد، بردسکن، مه ولات و بجستان تحت پوشش این انسکتاریوم هستند.