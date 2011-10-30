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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

ثوابی:

برداشت انار در کاشمر آغاز شد

برداشت انار در کاشمر آغاز شد

کاشمر - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی کاشمر از شروع برداشت انار از سطح 400 هکتار از انارستان های این شهرستان خبر داد.

عبدالله ثوابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اقدامات به موقع، کوددهی و آبیاری باغات از هر هکتار به طور متوسط 25 تن انار برداشت می شود.

وی با اشاره به در حال توسعه بودن سطح زیر کشت انار گفت: بیشترین سطح زیر کشت مربوط به ارقام "شیشه کپ" و "خزر" بوده که جنبه صادراتی دارد.

وی اظهار داشت: در سطح استان "انسکتاریوم" این شهرستان تنها تولیدکننده حشرات مفید "زنبور تریکوگراما" جهت مبارزه بیولوژیکی کرم گلوگاه، انار در سطح 450 هکتار است که شهرستان های خلیل آباد، بردسکن، مه ولات و بجستان تحت پوشش این انسکتاریوم هستند.

کد مطلب 1447083

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