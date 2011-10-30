به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسینی در جلسه کمیسیون منطقه دو وزارت امور اقتصادی و دارایی در تبریز، اظهار داشت: اگر ما توسعه همسو داشته باشیم مشکل کم خواهد شد، همانطوری که هم اکنون تبریز در بحث خدمات درمانی چهار استان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

حسینی در این جلسه که با هدف هماهنگی‌های اقتصادی منطقه انجام گرفت، افزود: ما باید هماهنگی منطقه‌ای را سر و سامان داده و ایده‌پروری را از منطقه داشته باشیم.

وی بر تبادل اطلاعات منطقه‌ای تأکید کرد و اظهار داشت: معاونان اقتصادی سازمانهای منطقه لازم است گزارش اقتصادی منطقه‌ای را استخراج کرده و جهت طرح در جلسه آتی کمیسیون آماده کند تا بدین طریق واقعیت‌های منطقه را نشان بدهیم که این امر در همگرایی منطقه مفید و مثمر ثمر خواهد بود.

رضا حسینی استانداردسازی و تعالی سازی امور را مهم ارزیابی کرد و افزود: در صورت بکارگیری این امر، سازمان‌ها از رشد و بالندگی برخوردار خواهند بود.

وی گفت: با ایفای نقش خود در توسعه منطقه، می‌توانیم مسئولان کشور را متوجه شاخص‌های اقتصادی و توسعه‌ای کرده و با اعمال شاخص‌های تطبیقی در این راستا قدم برداریم.

رضا حسینی در ادامه اظهار داشت: برای اولین بار فضای کسب و کار را استانی کرده‌ایم.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی از معاونت‌های اقتصادی منطقه خواست در این جلسات چندین کار مشترک، شامل تهیه‌پروژه‌های بالای 100 میلیون دلاری، تهیه پروژه در حوزه حمل و نقل، نیروگاهی، پالایشگاهها، برق آبی‌ها و ... را انجام دهند تا در همایش‌ها و جلسات بتوانیم آنها را به سرمایه‌گذاران معرفی و ارائه بدهیم.

گفتنی است، جلسه کمیسیون منطقه دو کشوری وزارت امور اقتصادی و دارایی متشکل از رؤسای سازمان امور اقتصادی و دارایی استانهای آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل و زنجان جهت بررسی مسایل و مشکلات استانهای مذکور و یافتن راهکارهای لازم برای توسعه و پیشرفت منطقه در محل این سازمان در تبریز برگزار شد.

در ادامه این جلسه که معاونان اقتصادی و مسئولان حراست سازمانهای مذکور نیز حضور داشتند تبادل اطلاعات و افکار و تجربه‌ها انجام گرفت و جهت تسریع در انجام امور تصمیماتی اتخاذ شد.