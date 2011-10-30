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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۵

مجتمع خدماتی - رفاهی شرکت نفت در "کارواندر" خاش افتتاح شد

مجتمع خدماتی - رفاهی شرکت نفت در "کارواندر" خاش افتتاح شد

خاش - خبرگزاری مهر: مجتمع خدماتی - رفاهی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان در کارواندر خاش مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان عصر شنبه در حاشیه این مراسم اظهار داشت: این مجتمع با همکاری بخش خصوصی و با اعتبار 10 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

مرتضی عابدینی گفت: این مجتمع شامل جایگاه بنزین و نفت و گاز، رستوران، مغازه، محوطه تفریحی و مسجد است.

وی افزود: مجتمع کارواندر در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع با زیر بنای مفید هزار و 500 متر احداث شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان بیان داشت: جایگاه دو منظوره بنزین و نفت و گاز دارای 9 تلمبه و مخزن 90 هزار لیتری است.

وی گفت: با بهره برداری از این طرح برای 14 نفر اشتغالزایی مستقیم و 30 نفر اشتغالزایی غیر مستقیم ایجاد شد.

مجتمع خدماتی - رفاهی کارواندر شرکت نفت در محور خاش - ایرانشهر واقع شده است.

ماه گذشته نیز مجتمع خدماتی رفاهی امام رضا (ع) سیستان نیز در شهر محمد آباد افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

کد مطلب 1447096

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