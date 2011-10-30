مجتمع خدماتی - رفاهی شرکت نفت در "کارواندر" خاش افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان عصر شنبه در حاشیه این مراسم اظهار داشت: این مجتمع با همکاری بخش خصوصی و با اعتبار 10 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

مرتضی عابدینی گفت: این مجتمع شامل جایگاه بنزین و نفت و گاز، رستوران، مغازه، محوطه تفریحی و مسجد است.

وی افزود: مجتمع کارواندر در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع با زیر بنای مفید هزار و 500 متر احداث شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان بیان داشت: جایگاه دو منظوره بنزین و نفت و گاز دارای 9 تلمبه و مخزن 90 هزار لیتری است.

وی گفت: با بهره برداری از این طرح برای 14 نفر اشتغالزایی مستقیم و 30 نفر اشتغالزایی غیر مستقیم ایجاد شد.

مجتمع خدماتی - رفاهی کارواندر شرکت نفت در محور خاش - ایرانشهر واقع شده است.

ماه گذشته نیز مجتمع خدماتی رفاهی امام رضا (ع) سیستان نیز در شهر محمد آباد افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.