مشکل کمبود آب در مجتمع آبرسانی "زرده" دالاهو رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بختیار مرادی، مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان دالاهو گفت: در جلساتی که با حضور بخشدار بخش مرکزی، دهیار و شورای روستاهای تحت پوشش این شهرستان برگزار شده است تنها راه حل رفع مشکل کمبود آب در روستاهای، عدم اجرای قانون توزیع عادلانه آب، عدم جلوگیری از سرقت آب توسط سارقین در مجتمع فوق که تقریبا بیش از 70 درصد آنها را شامل می شد، عنوان شده است.

مرادی با اشاره به همکاری مردم نسبت به رفع این مشکل، تاکید کرد: این مجتمع آبرسانی که تعداد 380 مشترک را تحت پوشش خود دارد به طور کامل اصلاح و مخازن ذخیره آب با نظارت بهورز و دهیار با پودر پرکلرین شستشو داده شده است.

وی گفت: همه مشترکین در مجتمع فوق که در سنوات گذشته از کمبود آب در مضیقه بودند و حتی به گفته اهالی روستا در روز کمتر از 2 ساعت آب داشتند، در حال حاضر روزانه بصورت کامل از نعمت آب شرب و بهداشتی برخوردار هستند.

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان دالاهو در پایان تصریح کرد: پرسنل این امور طی پایش تعدادی از روستاهای این شهرستان در مهر ماه 1390 تعداد 25 مورد انشعاب غیر مجاز کشف و طی مراحل قانونی تمامی 2 مورد مذکور مجاز شدند که این امر تاثیر بسزایی را نیز در وصول آب بهای صادر شده دارد.

