تعداد نامزدهای انتخابات پارلمانی مصر/ گزینه اخوان برای ریاست پارلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری محیط، با ثبت نام قریب به 10 هزار نامزد در انتخابات پارلمانی مصر، کمیسیون عالی قضایی انتخابات این کشور با بررسی شکایات وارده اسامی نهایی و تایید شده نامزدها را روز سه شنبه این هفته اعلام خواهد کرد.

برای انتخابات مصر که در دو بخش پارلمان مصر و مجلس شورای این کشور برگزار می شود قریب به 10 هزار نامزد ثبت نام کرده اند. بر این اساس، تعداد 6 هزار و 951 نامزد به صورت مستقل و 590 نفر با حضور در لیست انتخاباتی احزاب در انتخابات پارلمان ثبت نام کرده اند. همچنین در انتخابات مجلس شورای مصر که همزمان با انتخابات پارلمانی در روز 29 نوامبر آتی (یک ماه دیگر) برگزار می شود 2 هزار و 36 نفر به صورت مستقل و 272 نفر به صورت حزبی ثبت نام کرده اند.



محمود الخضیری

در تحولی دیگر، "حسن ابوشعیشع" عضو مجلس مشورتی اخوان المسلمین و از اعضای حزب آزادی و عدالت (حزب تشکیل شده توسط برخی اعضای اخوان المسلمین) اظهار داشت: گزینه ما برای ریاست پارلمان مصر در صورت پیروزی در انتخابات، "محمود الخضیری" معاون سابق دادگاه استیناف مصر خواهد بود.

وی تاکید کرد: الخضیری شخصیت ملی و محترمی است، البته وی از اعضای حزب آزادی و عدالت نیست اما گزینه ما در صورت پیروزی با اکثریت در انتخابات است.

الخضیری از شخصیتهای برجسته مصری مخالف رژیم سرنگون شده مبارک است که در حوزه اسکندریه نامزد انتخابات شده و با "طلعت مصطفی" تاجر مصری و از اعضای سابق حزب منحله رژیم مبارک در این حوزه رقابت می کند.