تقویت واحدهای صادراتی اشتغال را در زنجان افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صدری در مراسم روز ملی صادرات، یکی از اولویت مهم بخش تجارت و صنعت را صادرات عنوان کرد و افزود: دولت به دنبال تقویت صادرات در کشور است و در استان زنجان در همین راستا توسعه صادرات را مورد تاکید در برنامه ریزیهای خود قرار داده است.

وی ادامه داد: هدف گذاری صادرات در سال گذشته 280 میلیون دلار بود ولی در سال جهاد اقتصادی تجارت در اولویت صادرات است لذا صادرات خوب باشد تولید رونق و شفاف خواهد بود که در راستای توسعه صادرات باید از ظرفیتها و زیرساختها خوب استفاده کنیم.

رئیس صنعت، معدن و تجارت زنجان گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تا پایان سال 83 ، صادرات غیر نفتی کشور7.4 میلیارد دلار بود ولی در سال 89 بالای 32 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی بوده است و در شش ماهه امسال به 20 میلیارد دلار رسیده که در مدت خدمت دولت عدالت محور صادرات غیرنفتی چندبرابر قبل پیروزی انقلاب است.

صدری از توسعه همکاریهای سازمان صنعت و تجارت با اتاق تعاون در سالجاری خبر داد و گفت: تلاشهای گسترده در استان برای استفاده از ظرفیتهای اتاق تعاون صورت گرفته و با توجه به نامگذاری سال جهاد اقتصادی در تلاش هستیم این روند توسعه پیشتری داشته باشد.

وی با اشاره به تشکیل ستاد حمایت از سرمایه گذاری افزود: مشکلات واحدهای تولیدی در این ستاد بررسی و مشکلات شناسایی شده و راهکارهای کارشناسی برنامه ریزی و تدوین شده است.

وی گفت: صادرات از گمرک استان در شش ماهه 135 درصد رشد داشته است ، تقویت زیرساختهای تجاری از طرق پایانه صادرات، راه اندازی ایستگاه گمرک بناب، استقرار صندوق توسعه، ایجاد و راه اندازی 23 میزگرد تخصصی در استان، بررسی مشکلات بانکی، گمرکی و بیش از 173 مصوبه در ستاد بررسی شده که این امر با تعامل مدیران دستگاههای اجرایی با سرمایه گذاران بخش خصوصی بوده است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت زنجان در ادامه از صادرات غیرنفتی 121 درصدی در استان خبر داد و گفت: این روند در تاریخ صادرات غیرنفتی استان بی سابقه است و صادرات در شش ماهه هم 107 میلیون دلار بوده که هدف گذاری پایان سال 310 میلیون دلار بود که با این روند درصد هدف گذاری 500 میلیون دلار خواهیم بود که افزایش 48.50 درصد محقق می شود.

صدری افزود: از 14 واحد تولیدی نمونه صادراتی دو نمونه واحد تولیدی نمونه در کشور است که شرکت کالسمین و سیمان کابل ابهر جزو صادرکنندگان نمونه است.

وی بیشترین صادرات را در بخش صنعت اعلام کرد و افزود: صادرات در صنعت 19 درصد بوده، در معدن 274 درصد، کشاورزی 126 درصد، فرش 25 درصد، تعاون 109 درصد بوده است و سایر 234 درصد است لذا میانگین صادرات استان 121 درصد است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت زنجان گفت: رشد صادرات از گمرک استان در سال گذشته 135 میلیون دلار بود که در شش ماهه امسال به 107 میلیون دلار رسیده که نسبت به سال قبل 173 درصد رشد داشته است.