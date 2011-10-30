افزایش ودیعه مسکن برای دانشجویان پزشکی/ ارائه وام 400هزار تومانی کالا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرهاد جعفری در غرفه خبرگزاری مهر در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها، با اعلام این خبر افزود: میزان وام ودیعه مسکن در سال 90 برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در شهر تهران از 4 میلیون و 500 هزار تومان به 5 میلیون تومان افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: مبلغ وام ودیعه مسکن در پنج شهر بزرگ کشور نیز 4 میلیون و 500 هزار تومان و در سایر شهرها به 3 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافت.

وی گفت: برای خرید کالاهای آموزشی و کمک آموزشی تا سقف 400 هزار تومان به دانشجویان دوره دکتری تخصصی و 100 هزار تومان به سایر مقاطع وام پرداخت می‌شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت افزود: وام خرید کالا را به هر تعداد دانشجویی که متقاضی دریافت آن باشند پرداخت می کنیم و در حال حاضر هم صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت بیش از 60 نوع کالای آموزشی و کمک آموزشی را از طریق فروشگاه الکترونیک به دانشجویان عرضه می‌کند.

وی یادآور شد: دانشجویان می‌توانند کالاهای مورد نیاز را به صورت اینترنتی سفارش دهند و کالای مورد نظر را در دانشگاه خود تحویل بگیرند. دانشجویان می‌توانند این کار را به صورت نقدی انجام نداده و پس از خریداری کالای مورد نظر، مبلغ آن را پس از فارغ ‌التحصیلی طی 48 قسط پرداخت کنند.

جعفری با اشاره به وام هایی که از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت ارائه می شود، گفت: حدود 20 نوع وام مانند وام تحصیلی، وام مسکن، وام بیمه، وام خرید کالا و وام حج به دانشجویان ارائه می‌شود.

وی تاکید کرد: تمام تسهیلات ارائه شده از سوی این صندوق، به صورت قرض‌الحسنه است و دانشجویان شش ماه پس از اتمام تحصیل خود می توانند وام ها را طی 48 قسط بپردازند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت اضافه کرد: سعی شده است فرآیند ارائه تسهیلات برای دانشجویان، تسهیل شود و از همین رو از سال جاری دانشجویان می توانند درخواست خود را برای دریافت تسهیلات وام به صورت اینترنتی ارائه دهند.

وی گفت: کلیه خدمات صندوق رفاه دانشجویان به صورت الکترونیک است و دانش‌آموختگان می‌توانند برگه تسویه حساب خود را به صورت الکترونیکی دریافت کنند و در نظر داریم به زودی شرایطی ایجاد کنیم تا دانش آموختگان بتوانند از طریق اینترنتی برگه تسویه حساب خود را دریافت کنند.

جعفری اظهار داشت: در سال گذشته 146 هزار مورد وام در صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت توزیع شد که پیش‌بینی می‌کنیم این میزان در سال جاری هم افزایش پیدا کند.