ایتالیا گرفتار بحران عمیق سیاسی/ برلوسکنی ناتوان است

به گزارش خبرگزاری مهر، "فرانسیسکو روتلی" سیاستمدار ایتالیایی که از سال 2006 تا 2008 معاون نخست وزیر ایتالیا و وزیر فرهنگ در کابینه پرودی بود در گفتگو با روزنامه "دی ولت" مقایسه ایتالیا با یونان از نظر اقتصادی را مضحک خواند و اظهار داشت: در ایتالیا یک بحران اعتماد سیاسی عمیق وجود دارد. کسری بودجه های دولت بسیار بزرگ است که باید توسط یک حکومت جدید کاهش پیدا کند.

وی افزود: ایتالیا به یک درمان اساسی نیاز دارد که حکومت برلوسکنی از پس آن بر نمی آید. یک ائتلاف بزرگ باید در کشور ما ایجاد شود که در آن بهترین نیروها از احزاب مختلف در آن قدم بگذارند.

روتلی همچنین تصریح کرد: ما به یک مرکز شایسته برای اصلاحات نیاز داریم. رئیس حکومت ما باید یک شخصیت مقتدر و خبره باشد که در تمام اروپا به رسمیت شناخته شود.

وی همچنین مشارکت برلوسکنی در حکومت آینده را به هیچ عنوان امکانپذیر ندانسته و اظهار داشت: او زمانی موافقت بزرگی را از طرف ملت دریافت کرد، اما امروز اتحادیه های شرکتی، کلیساهای کاتولیک، افکارعمومی در ایتالیا و تمام جامعه بین المللی در جبهه مقابل او قرار دارند. او حتی محبوبیت در حزب خودش را هم روز به روز بیشتر از دست می دهد.

این سیاستمدار ایتالیایی درباره این مسئله که برلوسکنی با اختیار خود و به صورت توافقی کناره گیری کند اظهار داشت: نه این امکان وجود ندارد. افراد زیادی از اطرافیان و همکاران خود برلوسکنی در این باره با وی صحبت کرده اند، اما بی فایده بوده است. وی برای تفاهم و هماهنگی فرد شایسته ای نیست.

"روتلی" در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: به نظر من اروپا به فکر و تصمیمات مشترک و هماهنگ نیاز دارد. مشکل اساسی اروپا از این جا نشات می گیرد که این اتحادیه یک ارز مشترک دارد، اما هیچ دولت مشترکی ندارد.

وی افزود: یک ایتالیای اصلاح شده با یک حکومت جدید می تواند شریک فوق العاده ای برای اتحادیه اروپا باشد. اروپا به ایتالیا نیاز دارد. کشور ما نقش مهمی را در منطقه مدیترانه ای ایفا می کند. اروپا به نیروهای مرکزی بیشتری نیاز دارد. این نادرست و مضر است که کشورهای اروپای شرقی و حاشیه دریای مدیترانه برای تصمیم گیریهای اتحادیه راه داده نمی شوند. اروپای آینده باید به صورت یکپارچه و هماهنگ عمل کند.

وی در بخش پایانی این گفتگو خاطر نشان کرد: ما در اروپا به سازمانهای سیاسی نیاز داریم که با این واقعیت منطبق باشند که یک ارز مشترک در اروپا وجود دارد. قاره سبز باید یک پرش به جلوی قدرتمند انجام دهد. اما متاسفانه هیچ یک از رهبران سیاسی نمی توانند چنین شرایطی را فراهم کنند.