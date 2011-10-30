به گزارش خبرگزاری مهر، این نظرسنجی که برای اولین بار در ایران به صورت تصویری انجام می‌شود، شیوه‌ای برای دریافت نظرات مخاطبان در مورد موضوع خاص چگونگی طرح جلد کتاب‌هاست.

هدف از این نظرسنجی که به صورت آنلاین برگزار می‌شود، این است که سوره ‌مهر بدین وسیله با لحاظ کردن نظرات مخاطبان خود، وجه مخاطب محوری را رعایت کند.

ضمنا یکی از اهداف انتشارات دریافت ایده‌ها و افکار بدیع و تازه درباره طرح‌های جلد و همچنین کشف استعدادهای نو در طراحی جلد کتاب‌هاست که با استفاده از دریافت نظرات مبسوط خوانندگان در مورد هر طرح جلد و دلیل انتخاب آن محقق می‌شود.

دو نمونه از جلد کتاب «اردیبهشتی دیگر» برای اعلام نظر کاربران

کسانی که مایل به شرکت در این نظرسنجی هستند می‌تواند به لینک http://kwiksurveys.com?u=soore مراجعه کنند.

در این نظرسنجی از هر کتاب 2 طرح جلد انتخاب شده که مجموع این طرح جلدها 22 جفت است و پاسخگو می‌تواند یکی را انتخاب کند و در صورت تمایل، دلیل انتخاب خود را هم به صورت مشروح توضیح دهد.