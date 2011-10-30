به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات واترپلو جام باشگاه‌های آسیا به میزبانی باشگاه القادسیه کویت از 10 تا 17 آذرماه در کویت برگزار خواهد شد و طی آن علاوه بر تیم فولادماهان سپاهان (قهرمان لیگ برتر واترپلوی ایران در سال 89)، نماینده اداره کل وزارت ورزش و جوانان استان زنجان (قهرمان سوپر جام سال 89) به عنوان دو نماینده کشورمان در این رقابت‌ها شرکت خواهند کرد.

کویت نیز با دو نماینده در رقابت‌های واترپلوی جام باشگاه‌های آسیا حضور خواهد داشت. بنابر اعلام کنفدراسیون شنای آسیا دیگر تیم‌های حاضر در این مسابقات نیز تا دو هفته آینده از سوی این کنفدراسیون معرفی خواهند شد.

دانشگاه آزاد عنوان قهرمانی هشتمین دوره این مسابقات که سال گذشته به میزبانی کشورمان برگزار شد را در اختیار دارد.