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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

صبح امروز؛

آیت الله عمیدزنجانی دار فانی را وداع گفت

آیت الله عمیدزنجانی دار فانی را وداع گفت

آیت الله عباسعلی عمید زنجانی استاد حوزه و دانشگاه و رئیس سابق دانشگاه تهران صبح امروز به دلیل بیماری دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، وی که از نارسایی قلبی و کلیوی رنج می‏برد، بامداد امروز در یکی از بیمارستان‏های تهران دار فانی را وداع گفت.

آیت الله عمید زنجانی سه سال گذشته نیز به دلیل عارضه قلبی در یکی از بیمارستان های شهر تهران تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.

هنوز درباره مراسم تشییع و تدفین این استاد برجسته حوزه و دانشگاه اطلاع رسانی نشده است.

آیت الله عباسعلی عمید زنجانی 10 فروردین 1316 در شهرستان زنجان، بدنیا آمد. عضویت در گروه آموزشی حقوق خصوصی و اسلامی و تدریس حوزه و دانشگاه و دو دوره نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از جمله سوابق مرحوم آیت الله عباسعلی عمید زنجانی است.
کد مطلب 1447118

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