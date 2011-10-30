پخش مجموعه تلویزیونی "هانای" از شبکه شما

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه قرار است جایگزین سریال "بهانه‌ای برای بودن" از روز یکشنبه هشتم آبان ماه هر شب ساعت 20 و تکرار آن ساعت 13 و30 دقیقه از شبکه شما پخش شود.

مجموعه "هانای" روایتگر زندگی سه جوان روستایی است. یکی از آن سه نفر هوشنگ است که زندگی محقری دارد. او با یک باند قاچاق اشیاء عتیقه آشنا می‌شود و با آنها اقدام به خارج کردن اشیاء بسیار قیمتی از خاک می‌کند. سیاووش دوست و یار قدیمی هوشنگ از موضوع با خبر می‌شود و اقدام به تعقیب آنها می‌‌کند. این تعقیب و گریز منجر به مرگ یکی از آن دو می‌شود و قصه در مسیر دیگری قرار می‌گیرد.

این مجموعه را روضان حسنی تهیه و کارگردانی کرده است. دیگر عوامل این مجموعه عبارتند از تصویربردار: شکر هرمز، صدابردار: علی یارمحمدی، تدوین: سعید سالارزهی و حسین جمالی، آهنگساز: سیاوش لطفی.

در مجموعه "هانای" مهران جنگی، پیمان امینی، ندا صادقیان، علی باسره، ثریا شیرازی، عزت آقایی و همت الفتی نیز نقش آفرینان مجموعه تلویزیونی هانای هستند.