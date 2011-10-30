جشنواره فیلم و عکس مغان "عذرا" در پارس آباد خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه این جشنواره که صح یک شنبه برگزار شد، براساس آرای هیئت داوران در بخش عکس، عبدالرحمن مجرد از اردبیل، هادی پناهی از ارومیه و کامل روحی از اردبیل به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش فیلم داستانی نیز وحید حسینی نامی از تبریز به خاطر فیلم "راه رفتن روی ریلها" رتبه اول را به دست آورد و رحیم بلندی از کلیبر به خاطر فیلم "کیروه" و لیلا احدی با فیلم "قفس رنگی" از اردبیل دوم و سوم شدند.

در بخش انیمیشن زینب قربانی به خاطر فیلم "قارقا، داور نجفی به خاطر فیلم "بازگشت" و گلی مردانه به خاطر فیلم "طمع" هر سه از اردبیل رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش فیلم مستند هیئت داوران این جشنواره هیچ فیلمی را به عنوان فیلم برتر انتخاب نکرد، اما با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از وحید بیوته از اردبیل به خاطر فیلم "پاپاق" و یعقوب جدیری تقدیسی از تبریز برای فیلم "روشنایی" تقدیر کرد.

گفتنی است پنجمین جشنواره فیلم و عکس مغان "عذرا" که با شرکت هنرمندان فیلم ساز و عکاس از استانهای آذربایجان شرقی و غربی، زنجان و اردبیل از اول تا هفتم آبان ماه جاری در سینما انقلاب پارس آباد برگزار شد.

آثار منتخب علاوه بر شرکت در مسابقه در بخش عکس به نمایشگاه و بخش مسابقه در نگارخانه سینما و در بخش فیلمهای راه یافته در سینما انقلاب این شهر به نمایش در آمد.

هیئت انتخاب و داوری جشنواره پس از بازبینی 512 قطعه عکس رسیده به دبیرخانه جشنواره توسط 105 هنرمند عکاس، تعداد 40 قطعه عکس از 30 عکاس را برای شرکت در بخش مسابقه انتخاب کرده بود.

در بخش فیلم کوتاه نیز از 100 فیلم ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، 43 فیلم به بخش مسابقه راه یافته بود.