ذخیره 230 میلیارد ریالی صندوق توسعه ملی/ توسعه صادرات دغدغه دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم قربانی صبح یکشنبه در نشست با فعالان اقتصادی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 230 میلیارد ریال اعتبار در این صندوق موجود است، افزود: میزان اعتباری که هم اکنون در صندوق توسعه ملی کشور قرار دارد بیش از اعتبار موجود در صندوق بین المللی پول بوده که در این راستا صندوق توسعه ملی یکی از صندوقهای پولی قابل توجه در دنیا محسوب می شود.

وی با بیان اینکه منابع و ذخایر زیر زمینی کشور بی محابا استخراج و هزینه می شد که با ایجاد صندوق توسعه ملی از هدر رفت منابع جلوگیری شد، بیان داشت: امروز دغدغه تولید، توزیع و عرضه محصولات در کشور را نداریم.

رئیس صندوق توسعه ملی اظهار داشت: دغدغه مهم امروز دولت کسب سهم قابل توجهی از بازارهای جهانی بوده که در این راستا فرصتهای سرمایه گذاری زیادی در دنیا داریم، بطوریکه هم اکنون بازار کشورهای همسایه آمریکا نیز در اختیار صادر کنندگان ایرانی است.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست با اشاره به اینکه رتبه اول جذب تسهیلات اعطایی به بنگاه های زود بازده کشور را کسب کرده ایم، گفت: از 18 هزار میلیارد ریال سهم استان تاکنون 15 هزار میلیارد ریال را جذب و به بخش خصوصی پرداخت کردیم.

وحید جلال زاده با اشاره به اینکه بخش خصوصی تمام منابع جذب شده بنگاه های زود بازده را دریافت کرده است، افزود:‌ منابع جذب شده بطور عمده در دو سال ابتدایی اجرای طرح اعطای تهسیلات به بنگاه های زود بازده صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه استان سهم عمده خود از تسهیلات اعطایی به بنگاه های زود بازده را اخذ کرده است، ابراز امیدواری کرد تا آذربایجان غربی در جذب منابع مالی از صندوق توسعه ملی نیز همین منوال را طی کند.

وی در ادامه ضمن تاکید بر وجود پتانسیل و ظرفیتهای ویژه در آذربایجان غربی، اظهار داشت: باید در معرفی طرحها به صندوق توسعه ملی برای اخذ تسهیلات، این ظرفیت و تواناییهای استان مورد توجه قرار گیرد.

غلامرضا دیزج نژاد معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی نیز با اشاره به اینکه برنامه های توازن منطقه ای یکی از اساس های پرداختی و اعطای تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی خواهد بود، ابراز امیداوری کرد: استان نیز از این طریق بتواند منابع و اعتباراتی را جذب کند.

در ادامه این جلسه فعالان اقتصادی، تجار و بخش خصوصی آذربایجان غربی نکته نظرات و راهکارهای خود را برای رفع موانع در جذب سرمایه گذاری در استان مطرح کردند.