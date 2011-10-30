به گزارش خبرگزاری مهر، خدامراد احمدی گفت: برای تحقق این هدف، مزایده ای برگزار شد که دو مرحله دارد و هم اینکه در فاز دوم در حال بررسی شرایط فنی و اقتصادی متقاضیان خرید طرح ها هستیم و تا ابتدای زمستان خریداران نهایی 7طرح باقی مانده از طرح های هشتگانه فولاد مشخص می شوند.

معاون وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت درعین حال به سه ویژگی مورد توجه ایمیدرو اشاره کرد و افزود: شرکت های متقاضی باید توان فنی و نیز اقتصادی برای اجرای طرح را داشته باشند و در نهایت نسبت به اتمام پروژه ها تعهد بدهند.

احمدی ادامه داد: ‌تاکنون یکی از این 8 طرح به بخش خصوصی واگذار شده و تا مدت یاد شده وضعیت 7 پروژه دیگر روشن می‌شود.

وی این سیاست را در راستای تاکید مقام معظم رهبری برای توانمند سازی شرکت های داخلی دانست و گفت: در این شرایط از یک سو رغبت و توان بالای شرکت های خصوصی این نوید را می دهد که پروژه ها در مدت کمتر و هزینه پایین تر اجرا شود و از دیگر سو حرکت چرخ اقتصاد با هدایت شرکت های ایرانی شتاب بیشتری می‌گیرد.

به اعتقاد احمدی، ‌گام بعدی پس از واگذاری طرح های هشتگانه،‌ سپردن اجرای مابقی طرح ها به بخش خصوصی است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو به برنامه های توسعه ای درحوزه معدن و صنایع معدنی اشاره کرد و اظهار داشت: با اجرای طرح های توسعه ای در بخشهای سنگ آهن، ‌فولاد، ‌آلومینیوم، ‌مس و طلا ظرفیت های تولید در این بخش به ترتیب به 75میلیون، ‌34میلیون، ‌1.5میلیون و 700هزار و 5 تن می رسد.

وی همچنین گفت: شرایط ساخت تجهیزات بخش معدن و صنایع معدنی درداخل کشور فراهم است و چنانچه درجایی لازم باشد به ورود فن آوری اقدام می کنیم تا به سوی خودکفایی درساخت و طراحی حرکت کنیم.

احمدی افزود: از پیش از انقلاب تاکنون 25میلیارد دلار در بخش معدن و صنایع معدنی سرمایه گذاری شده که 10میلیارد دلار این رقم مربوط به 6 سال گذشته بوده است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو درباره اعطای تسهیلات به بخش خصوصی گفت: بخشی از تسهیلات با استفاده از فاینانس و بخش دیگر با بهره گیری از اعتبارت صندوق توسعه ملی در اختیار شرکت های خصوصی قرار می‌گیرد.

احمدی تصریح کرد: بدین ترتیب تا انتهای برنامه پنجم توسعه بخش بزرگی از نیازهای کشور تامین می‌شود.

وی همچنین درباره همکاری بانک ها و موسسات مالی گفت: انتظار ما از شبکه پولی و مالی کشور اینست که طبق فرمایشات رهبری، این سیستم درخدمت تولید قرار گیرد.

معاون وزیر صنعت ،‌ معدن و تجارت افزود:‌ یکی از دغدغه های فعلی این است که بتوان با اجرای سیاستهای جدید از خام فروشی جلوگیری و حداکثر ارزش افزوده را در داخل کشور ایجاد کرد که این امر رشد درآمد زایی و اشتغال را به همراه دارد.