مجلس نگاه ویژه ای به تقویت جایگاه هلال احمر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش در گردهمایی علمی کاربردی مدیران جمعیت هلال احمر سراسر کشور در استان یزد اظهار داشت: خدمت در چنین سازمانی با اهداف متعالی و انسانی که هم مورد تاکید دین مبین اسلام است و هم در تاریخ و فرهنگ پرافتخار ایران عزیزمان جایگاه والایی دارد مایه مباهات و افتخار است .

وی افزود: گستردگی وظایف و مسئولیت ها و تنوع آنها که جنبه انسانی، حمایتی و خیریه دارد، ایجاب می کند این جمعیت از جایگاه و منزلت قانونی خوبی برخوردار باشد و اعتبارات و تجهیزات و امکانات مورد نیاز آن تامین شود .

تابش اظهار داشت: از لحاظ جایگاه قانونی جمعیت هلال احمر از استحکام و اعتبار خوبی در عرصه ملی و بین المللی برخوردار است و در ماده 40 قانون برنامه پنجم توسعه نیز این جایگاه تقویت شده و جمعیت مکلف شده است تا برای تقویت وضعیت ایمنی شبکه امداد و نجات کشور، تجهیزات ارتباطی و امدادی مورد نیاز زمینی، هوایی و دریایی را مطابق با استانداردهای موجود تهیه و آموزشهای همگانی و عمومی امداد و نجات در سطح کشور را گسترش دهد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه کشور ادامه داد: در این راستا قرار است بخشی از اعتبارات مربوط به مدیریت بحران را همه ساله در بودجه سنواتی برای مقابله با حوادث و سوانح به جمعیت هلال احمر اختصاص یابد .

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: نیم درصد از درآمد حاصل از مالیات که حدود 50 میلیارد تومان برآورد می شود به هلال احمر اختصاص یافته و مقرر شد، 27 میلیارد تومان از محل درآمد پیش بینی شده برای سازمان ثبت نیز به درمانگاه های هلال احمر اختصاص یابد و 17 میلیارد تومان نیز به اعتبارات سازمان جوانان هلال احمر افزوده شد و ردیف مشخص گرفت .

تابش همچنین گفت: بر اساس بند هشت قانون برنامه بودجه، 10 درصد از اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران به مبلغ 250 میلیارد تومان به هلال احمر اختصاص یافت .

نماینده مردم اردکان تصریح کرد: در مبحث جایگاه قانونی و اعتبارات، مجلس نگاه ویژه ای به هلال احمر داشت و تا حد ممکن جمعیت را تقویت کرد که البته تعامل خوب و مثبت رئیس جمعیت هلال احمر و نقش دلسوزانه و پیگیری مجدانه معاونت حقوقی و امور مجلس و همکارانشان در به ثمر رسیدن این موضوعات موثر بود .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ در سطح جهان وظیفه دارند تا بر اساس اصولی ارزشمند و انسانی بدون تبعیض و توجه به رنگ و نژاد و مذهب نسبت به ارائه خدمات انسان دوستانه و حمایتی اقدام کنند، گفت: به دلیل ماهیت مردمی و وجود سازمان داوطلبان و سازمان جوانان، این جمعیت می تواند با یک راهبرد مناسب به خوبی قدرت جلب و جذب مردم و کمکهای خیرین و ساماندهی مطلوب آنها را انجام دهد.

تابش ادامه داد: هلال احمر چون امدادرسانی به آسیب دیدگان در حوادث غیرمترقبه را عهده دار است و در این امور سرعت عمل و ورزیدگی حرف اول را برای نجات جان انسانها می زند، آموزش و در اختیار داشتن تجهیزات مطلوب نیز ضروری است .

وی با اشاره به وجود دو میلیون جمعیت داوطلب هلال احمر، آن را ارزشمند خواند و ضمن تاکید بر آموزشهای تخصصی به آنها، تاسیس مراکز علمی و کاربردی برای آموزشهای تخصصی مقابله با حوادث را امری لازم برشمرد و افزود: با توجه به خیل مردم علاقمند به انجام امور خیر و جوانانی که می توانند در قالب برنامه ریزی مطلوب جذب این سازمان شوند و در انجام وظایف مددکار جمعیت باشند و کارآمدی و طراوت و شادابی آن را بالا ببرند، باید در این زمینه برنامه ریزی جامع تری صورت گیرد .