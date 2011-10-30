به گزارش خبرنگار مهر، انرژی های ترکیبی مانند انرژی های خورشیدی و بادی برای جلوگیری از اتلاف انرژی در ایجاد سایتهای تلفن همراه در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که براین اساس اپراتور ایرانسل نسبت به راه اندازی اولین سایتهای دوستدار محیط زیست اقدام کرده است.

هم اکنون تمامی سایتهای تلفن همراه قبل از راه اندازی به لحاظ بی ضرر بودن تشعشعات مورد تایید سازمان انرژی اتمی قرار می گیرند و براین اساس تمام سایت‌های موبایل تحت استانداردها و نظارت سازمان انرژی اتمی راه‌اندازی می‌شوند.

اپراتور ایرانسل اعلام کرده که با استفاده از انرژی ترکیبی در راه اندازی سایتهای موبایل قصد دارد سهم خود را از حفظ محیط زیست افزایش دهد. این در حالی است که طبق اعلام این اپراتور میزان تشعشعاتی که از سایت‌های این شبکه ساطع می‌شود، بین یک صدم تا یک پانصدم حد مجاز است.

هم اکنون اپراتور ایرانسل با مراجع ذیصلاح در خصوص اثبات بی ‌ضرر بودن آنتن‌های موبایل همکاریهای مستقیمی دارد به نحوی که در این باره توافقنامه ‌ای با دانشگاه علم و صنعت به امضا رسانده تا از سایت‌های ایرانسل به صورت اتفاقی نمونه‌ برداری و اندازه گیری کرده تا استاندارد بودن این تشعشعات اثبات شود.