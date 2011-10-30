کارنامه علمی آموزشی عمیدزنجانی/ از نمایندگی قانونگذاری تا ریاست دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، استاد عباسعلی عمید زنجانی عضو گروه آموزشی حقوق خصوصی و اسلامی و عضو وابسته گروه آموزشی حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود.

وی همچنین روحانی عالی رتبه و در علوم حوزوی دارای تخصص و درجه اجتهاد و از صاحب نظران به شمار می آمد و در دو دوره قانونگذاری به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز خدمت کرده و عضویت هیئت امنای دانشگاههای امام خمینی و علوم پزشکی زنجان و دانشگاه تهران را بر عهده داشت.

استاد عمید زنجانی دانشنامه دکتری خود را در رشته فقه و حقوق اسلامی در سال 1366 از طریق خبرگان دانشگاهی از وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران اخذ کرده و با کسب امتیاز علمی که از آثار پژوهشی ( کتابها و مقالات متعدد ) بدست آورده بود توسط هیئت ممیزه وزارت علوم به مرتبه دانشیاری ارتقا و در سال 1373 به مقام استادی نائل آمد.

استاد عمید زنجانی با سابقه پنجاه سال تدریس و تالیف بیش از چهل جلد کتاب و هفتاد مقاله علمی دروس بسیاری را در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه های مرتبط با حقوق اسلامی مانند فقه سیاسی، حقوق بین الملل اسلام، فقه تطبیقی و حقوق اساسی (کلیات و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق اساسی تطبیقی) و مبانی حقوق عمومی در اسلام تدریس داشته است.

وی همچنین در بیش از 180 همایش داخلی و بین المللی با ارائه مقاله یا به عنوان سخنران شرکت داشت. راهنمایی بیش از140 تز و رساله کارشناسی ارشد و دکتری از جمله فعالیتهای علمی استاد بوده است.

استاد عمید زنجانی در بازنگری قانون اساسی به سال 1368 به عنوان منتخب مجلس در شورای بازنگری حضور فعال داشته است.

وی موسس پژوهشکده مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی بود که از سال 1367 فعالیت خود را آغاز کرده است. وی همچنین در روند سیاستگذاری و فعالیتهای اجرایی انقلاب فرهنگی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی همکاری موثری داشت.

استاد عمید زنجانی در بیست و ششمین سال تدریس در دانشگاه از تاریخ 6 دی ماه سال 1384 به سمت ریاست دانشگاه تهران منصوب شد و پس از آن در تاریخ 20 بهمن ماه سال 1386 جای خود را به دکتر فرهاد رهبر داد.