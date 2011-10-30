گسترش نمایشگاههای عرصه محصولات کشاورزی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبداله محمدفام گفت: نمایشگاه عرصه مستقیم محصولات کشاورزی در باغ شهر مراغه به مدت 10 روز، با حضور همه اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی تحت پوشش سازمان تعاون روستایی استان و اردبیل برگزار گردید و 16 اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستانهای استان در چهار غرفه، محصولات خود را برای بازدید کنندگان عرضه کردند.

وی اضافه کرد: این نمایشگاه راه را برای بر پایی آن در دیگر شهرستانها و ایجاد چرخه ای مطمئن از تولید به مصرف با هدف کمک به تولید کنندگان و مصرف کنندگان و کنترل بازار و حذف واسطه های غیر مرتبط هموار کرده است.



مدیر سازمان تعاون روستایی استان با اشاره به اینکه تمامی محصولات عرضه شده در چنین نمایشگاه هایی حداقل 10 درصد ارزانتر از قیمت خرده فروشی به بازدید کنندگان عرضه می شود، تصریح کرد: بر اساس هماهنگی های بعمل آمده، نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در طول سال، در تمامی شهرستانهای استان به صورت دوره ای تداوم خواهد یافت و امید می رود این حرکت بتواند بخشی از نیازهای خانوارهای شهری و روستایی به مواد و محصولات تولیدی بخش کشاورزی را به صورت مطلوب و با قیمت مناسب برآورده کند.



گفتنی است، برنج، خرما، گردو، حبوبات، عسل، سیب زمینی، پیاز، کشمش، سیب درختی، رب گوجه، زعفران، عرقیجات سنتی به همراه گلیم و ورنی از عمده محصولات عرضه شده به بازدید کنندگان در نمایشگاه مراغه بود.



