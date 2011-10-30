حمایت ازحضور هنرمندان ایرانی درمالزی/ استقبال مالایی ها از هنرایرانی

"علی اکبر ضیایی" در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه نمایشگاه آرت اکسپو2011 مالزی که برای نخستین بار شاهد حضور هنرمندان ایرانی بوده است، افزود: خوشبختانه ارتباط هنری بین دو کشور در سالهای اخیر با افزایش حضور هنرمندان ایرانی در نمایشگاههای هنری مالزی و گالری های ایرانی در این کشور توسعه پیدا کرده است.

وی آثار هنرمندان ایرانی عرضه شده در آرت اکسپو 2011 مالزی را دارای سطح کیفی خوبی دانست و گفت: آثار برجسته ای از اساتید وهنرمندان مطرح ایرانی دراین نمایشگاه عرضه شده و مردم این منطقه نسبت به سالهای گذشته ارتباط بهتری با هنرایرانی برقرار می کنند.

وی ابراز امیدواری کرد در سال آینده شاهد افزایش حضور هنرمندان ایرانی در نمایشگاه آرت اکسپو و رویدادهای هنری دیگر در مالزی باشیم.

موسسه هنر و هویت مالزی با همکاری گالری شمسه تهران و گالری شیراز آرت آثار هنرمندان برجسته ایرانی از جمله "محمد احصایی"، "غلامحسین امیرخانی"، "علی شیرازی"، "صداقت جباری" ، " امیرحسین ذکرگو"، "علیرضا بحرانی"، "فروزان رابطیان"و "هانیه گوینده" را در زمینه های خوشنویسی، نقاشی خط، نقاشی و عکاسی را در آرت اکسپو 2011 مالزی عرضه کرده اند.

آرت اکسپو2011 مالزی تا اول نوامبر با حضور هنرمندانی از کشورهای مالزی، میانمار، سنگاپور، پاکستان، اسپانیا، فیلیپین، تایوان، ماکائو،اندونزی، هنگ کنگ، سوئد، ویتنام، هند، مجارستان و جمهوری اسلامی ایران در محل مرکز نمایشگاهی ماترید کوالالامپور برپا خواهد بود.