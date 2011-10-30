کهگیلویه و بویراحمد از بن بست تاریخی ارتباطی خارج می شود

اکبر نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخش راه از مهمترین مطالبات، نیازها و خواسته‌های مردم این استان بوده که تحولات عظیمی طی سالهای گذشته در این حوزه در استان انجام شده است.

وی بیان کرد: اتصال شبکه‌ راههای استان به شبکه های سراسری کشور برای این استان اهمیت حیاتی دارد و با تکمیل جاده‌های در دست اجرای استان از جمله جاده پاتاوه به دهدشت و همچنین مسیرهای یاسوج – بابا میدان، باند دوم یاسوج- سمیرم، یاسوج به شیراز که طی دو سال اخیر به ‌بهره‌ برداری رسیده است، کهگیلویه و بویراحمد به کریدور شمال به جنوب کشور تبدیل می‌ شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: قبل از انقلاب در این استان تنها 580 کیلومتر راه خاکی، شوسه و آسفالت وجود داشت در حالیکه پس از انقلاب این میزان به پنج هزار و 732 کیلومتر رسید.

نیکزاد عنوان کرد: قبل از انقلاب تنها 28 کیلومتر راه آسفالته آن هم در حوزه شرکت نفت در این استان وجود داشت اما بعد از انقلاب تاکنون دو هزار و 806 کیلومتر راه آسفالته در این استان احداث شده است.

وی اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه برای راه‌های استان یک هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: هم اکنون چهار خطه و شش‌ خطه کردن راه‌های استان به صورت ویژه در دستور کار است که در این راستا عملیات اجرایی ورودی‌ گچساران و چهار خطه ‌کردن مسیر "بابامیدان"- "باشت" تا بهبهان با هفت میلیارد تومان اعتبار آغاز شده است.

وی یادآور شد: در این استان 445 کیلومتر بزرگ راه مطالعه و اجرا شده است که در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به استان، اجرای 60 کیلومتر بزرگراه در استان صادر شد.

نیکزاد همچنین یادآور شد: تمام راه‌های روستایی بالای 50 خانوار در این استان آسفالت شده و اکنون برنامه آسفالت راه‌های روستایی بین 20 تا 50 خانوار در دستور کار است.