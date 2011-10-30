نشریات اردبیل فرهنگ ساز نیستند/ لزوم بازنگری بر پیکره مطبوعات استان

محمود مختاریان در گفتگو با مهر علاوه بر این نشریات مکتوب استان اردبیل را فاقد قدرت فرهنگ سازی و جذب مخاطب دانست و تصریح کرد: تا زمانی که مدیریت افکار عمومی در ذهن تصمیم گیرندگان یک نشریه به یک اصل مسلم تبدیل نشود آن نشریه نمی تواند مخاطبی داشته باشد و بود و نبود آن فرقی به حال شهروندان نخواهد داشت.

وی یکی از ارکان مهم اعتماد سازی و جلب مخاطب را پرداختن به متن زندگی اجتماعی و فردی شهروندان برشمرد و متذکر شد: نشریات برای حیات و قوام خود باید اعتماد سازی کنند و مخاطبان بتوانند حضور و دغدغه های خود را در نشریه احساس کنند تا آن را بخوانند و دفعات بعد نیز نیاز خبری خود را از طریق چنین نشریه ای رفع کنند.

رسانه مکتوب، رسانه برتر و متعلق به روشنفکران است

این مدرس روزنامه نگاری با اشاره به این بحث که با رشد فضای سایبرژورنالیسم وضعیت رسانه های مکتوب به چه شکلی خواهد بود، معتقد است که طبق بررسیها و تحقیقات میدانی صورت گرفته در سطح دنیا رسانه مکتوب رسانه برتر و متعلق به روشنفکران محسوب می شود و همچنان مخاطبان گسترده خود را دارد.

وی در بیان علت این موضوع تصریح کرد: با وجود اینکه رسانه مکتوب به علت عوامل چهارگانه اقتصاد رسانه ای از جمله چاپ، کاغذ، لیتوگرافی و توزیع هزینه بر است رسانه مکتوب تولید فکر می کند و در مجله و روزنامه دغدغه مخاطب درج می شود و اگر غیر از این باشد هیچ استفاده ای نخواهد داشت و صرفا هدر دادن هزینه ها است.

مختاریان استانداردهای رسانه رادیو و تلویزیون را چه در سطح ملی و چه در سطح محلی برای چنین کارکردی نامناسب خواند و ابراز داشت: در مطبوعات فعلی ایران افراد زبده ای فعالیت می کنند که با بروز کردن اطلاعات خود می توانند کارکردهای جریان سازی موفقی داشته باشند.

وی تاکید کرد: اهمیت رسانه مکتوب به حدی است که دیده می شود هر روزنامه نگار، سیاستمدار و... موفقی در تمام زمینه های رسانه ای از جمله رادیو و تلویزیون ابتدا تجربه حضور در این نوع رسانه ها را داشته است.

مطبوعات اردبیل به روز نیستند

استاد دوره خبرنگاری خانه مطبوعات استان اردبیل در پی بررسی اجمالی تمامی نشریات محلی استان لزوم تحولات عمیق و فوری را از اصحاب مطبوعات و نهادهای متولی خواستار شد.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه در گرافیک نشریات سراسر کشور ضعفهای عمده ای دیده می شود نشریات اردبیل از پایه محل ایراد و نیازمند طراحی مجدد در لوگو، صفحه آرایی،گرید، طراحی حروف و تصویر،رنگ و ستون بندی هستند.

مختاریان با بیان اینکه هیچ یک از نشریات اردبیل با اصول صحیح گرافیکی چاپ نمی شوند، ضعف دیگر نشریات را در محتوا و بروز نبودن مطالب دانست.

وی استانهایی از جمله اصفهان، شیراز و خراسان را از جمله استانهای پیشرو در زمینه دستیابی به رشد و توسعه رسانه ای دانست و اعتقاد داشت که این استانها در چند سال گذشته به درجه ای از رشد رسیده اند که حتی از نشریات تهران نیز کیفی تر هستند.

استاند دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از صدور مجوز نشر برای افرادی که آموزشهای لازم را ندیده اند، اولین نتیجه پیش آمده را بی اعتباری این دست نشریات در میان مردم و مخاطبان دانست.

مفصل نویسی آفت نشریات محلی

وی یکی از رموز موفقیت نشریه در تحولات ثانیه به ثانیه دنیای امروز را در کوتاه و مفیدنویسی دانست و از عدم وجود مطالب تولیدی در نشریات محلی انتقاد کرد.

مختاریان تصریح کرد: مطالب تولیدی طبق معیارهای جهانی حداکثر در 100 سطر همراه با عکس منتشر می شود و بیشتر از آن تاراندن مخاطب از ادامه مطالعه نشریه است.

وی وضعیت خبرگزاریها را در خصوص اطلاع رسانی، مطلوب و قابل اعتنا ارزیابی کرد و خبرگزاری مهر را به علت حضور افرادی با سابقه فعالیت ارزنده در رسانه های مکتوب از نظر سطح کیفی و حتی پرداخت به متن زندگی مخاطبان متمایز از سایر خبرگزاریها خواند.

انتشار روزنامه در اردبیل ضروری است

مختاریان انتشار حداقل یک روزنامه در سطح استان اردبیل را ضروری دانست و با بیان این نکته که نشر خبر در نشریات محلی به علت گذشت زمان فاقد ارزش خبری است، همگامی با سرعت فزاینده تحولات خبری در سطح منطقه، کشور و جهان را تنها در سایه انتشار یک روزنامه برای استانی به این وسعت جغرافیایی، تعداد جمعیت و ویژگیهای منحصر به فرد حیاتی برشمرد.

وی با بیان تاسف از بی استفاده ماندن پتانسیلهای موجود در استان اردبیل تلاش و توجه ویژه اصحاب رسانه را برای راه اندازی روزنامه در اردبیل مهم و ضروری عنوان کرد و نقش اداره ارشاد را به عنوان نهاد متولی مطبوعات در فراهم سازی زمینه های آموزش روزنامه نگاران و ارائه تسهیلات در بخش تولید روزنامه، یکی از واجبات رشد مطبوعات منطقه برشمرد.

مدرس علوم ارتباطات دانشگاه های کشور عنوان کرد: تا زمانی که نشریه زندگی جاری مردم را بیان نکند نمی تواند به رشد اجتماعی مخاطبان خود کمک کند و با وضع فعلی مطبوعات استان بدون وجود روزنامه رشد اجتماعی و فرهنگی استان مقدور نخواهد بود.

چاپخانه های اردبیل متعلق به گذشته است نه فردا

وی همچنین با اشاره به بازدید و بررسی وضعیت چاپخانه های استان گفت: به علت استهلاک بیش از حد دستگاههای چاپ فعال در چاپخانه ها وضعیت چاپ استان مغایر با استانداردهای روز دنیا و حتی متضاد با آن است.

مختاریان در رد این ایده که باید در ابتدا چاپخانه مناسب وجود داشته باشد تا روزنامه چاپ شود، توضیح داد: مشکل نبود چاپخانه در جای خود جدی است، اما نشر روزنامه بیش از وجود چاپخانه به افراد متخصص نیاز دارد که بتوانند با نشر درست روزنامه زمینه ورود دستگاههای جدید چاپ را به استان فراهم کنند.

وی افزود: با وجود چاپخانه های فعلی در اردبیل بی شک برای چاپ روزنامه باید از چاپخانه های استانهای دیگر استفاده کرد، اما با پشتکار و حمایت نهادهای متولی و بهره برداری از نشریات معتبر می توان شرایط ایجاد چاپخانه های مجهز را فراهم کرد.

استاد دوره آموزش خبرنگاری خانه مطبوعات استان اردبیل با تاکید دوباره بر ضرورت انتشار روزنامه در این استان به منظور دستیابی به رشد و توسعه پایدار و همه جانبه متذکر شد: روزنامه می تواند با ایجاد عادت خواندن و خریدن و رصد نظرات مخاطبان به کمبودها پی برده و در رفع آن تلاش کند.

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گفتگو: ونوس بهنود

عکس: وحید مقدم