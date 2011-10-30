انعطاف پذیری، صبر و زبان صحیح رمز بقای آرامش در زندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر علی کرمی شامگاه شنبه در پنجمین سال جشن پیوند جوانه‌های ایثار که در مجتمع امام خمینی(ره) قم برگزار شد، اظهار داشت: انعطاف پذیری، صبر و زبان صحیح رمز بقای آرامش در زندگی و موجب پایداری آن است.



وی با اشاره به اینکه دوستی موجب خوشبختی در زندگی می‌شود، ابراز داشت: راستگویی در زندگی زناشویی سبب اعتماد، دوستی و احترام می‌شود.



رئیس دانشگاه پیام نور قم بر الگو قرار دادن زندگی حضرت علی (ع) و فاطمه(س) در زندگی تأکید کرد و افزود: جامعه شناسی و دیدگاه غرب در خصوص روابط زناشویی، انتظار از طرف مقابل است ولی دیدگاه اسلامی انتظار از خود است.



وی در ادامه گفت: اگر زن و شوهر یکدیگر را خلیفه خدا بروی زمین فرض کنند هیچ زمان به یکدیگر بی احترامی نخواهند کرد.



حجت الاسلام کرمی ادامه داد: امام علی(ع) فرمودند یکی از راه‌های خوشبختی زندگی آرامش است، در سایه آرامش زبان و عواطف بدرستی عمل می‌کند.



وی با بیان سئوالی مبنی بر اینکه برای به دست آوردن آرامش چه کارهای را باید انجام داد، ابراز داشت: برای بدست آوردن آرامش از نظر و بعد جسمی فرد باید قبل از نیمه شب شرعی بخوابد و همچنین هنگام نماز صبح بیدار شود و همچنین زیبایی در لباس و مد نیست بلکه در کلام شیرین است.

