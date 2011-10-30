دفتر ثبت جهانی ماسوله در گیلان تاسیس می شود

امید عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دفتر به زودی در مرکز استان و در یکی از بناهای ثبتی تاسیس خواهد شد تا با انجام مطالعات مورد نیاز مردم شناسی، باستان شناسی، معماری و غیره راه را برای ثبت جهانی این اثر بزرگ هموار سازد.

وی همچنین با اشاره به اینکه ماسوله نخستین شهرتاریخی زنده ایران بوده که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، اظهار داشت: این شهر تاریخی با ویژگی های کم نظیر معماری، شهرسازی، طبیعی، تاریخی همه ساله پذیرای هزاران گردشگر داخلی و خارجی است.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان در ادامه به موانع ثبت جهانی ماسوله اشاره کرد و گفت: عدم رعایت ضوابط حاکم بر حریم های منظری شهر تاریخی و مغایرت کاربری ها و ساخت و سازهای انجام شده واقع در این حریم های (ساختمان های اداری)، عدم توجه به میراث معنوی غنی موجود ( آداب آئینی، مراسم مذهبی و ...) از جمله این موانع است.

وی اظهارداشت: عدم توجه به اصالت و یکپارچگی شهر تاریخی ، روش های سنتی ساخت، معماری و تلاش برای غنی سازی آن، عدم وجود مدیریت منسجم با رویکرد حفاظتی و توسعه پایدار بوم آورد، عدم توجه به ظرفیت های تاریخی و فرهنگی با رویکرد گردشگری و عدم تکافوی اعتبارات مورد نیاز برای تحقق اهداف حفاظتی و توسعه ای از دیگر موانع ثبت این اثراست.

عزیزی همچنین به برنامه های اولویت دار در خصوص ثبت جهانی این اثر اشاره کرد و گفت: تاسیس دفتر ثبت جهانی شهر تاریخی ماسوله در مرکز استان و انجام مطالعات مورد نیاز مردم شناسی، باستان شناسی، معماری و غیره، تشکیل کمیته ای کارشناسی منتخب از نمایندگان دستگاه های ذیربط به منظور تدوین پروژه های راهبردی و عملیاتی مورد نظر در راستای تحقق این اهداف از جمله این برنامه هاست.

وی ادامه داد: تهیه پلان مدیریت جامع حفاظتی و توسعه شهر تاریخی ماسوله، تلاش مستمر برای حفظ اصالت و یکپارچگی محیطی اعم از ساختار سازه ای، ساختار معماری و پاک سازی تمامی اقدامات مغایر با ضوابط و حریم های مصوب از دیگر برنامه های اولویت داراست.