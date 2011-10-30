فضای مطالعاتی شهرستان کوثر ناکافی است/ ضرورت ایجاد کتابخانه مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعدالله رئیس ساداتی بعد از ظهر شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی کوثر اظهار داشت: با احداث و راه اندازی کتابخانه مرکزی این شهرستان بسیاری از نیازهای مطالعاتی و آموزشی این شهرستان برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه با هماهنگیهای لازم از طریق شهرداری زمین مناسب برای احداث کتابخانه مرکزی فراهم شده است، ابراز امیدواری کرد با اختصاص اعتبارات مناسب ملی و استانی ساخت کتابخانه مرکزی این شهرستان در کوتاه ترین زمان ممکن آغاز شود.

فرماندار کوثر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری تلاش برای ارتقا مطالعه مفید را از وظایف همگانی بویژه دستگاههای فرهنگی دانست و اضافه کرد: باید با برگزاری جلسات نهضت مطالعه مفید دراین شهرستان برنامه ریزیهای لازم برای توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه انجام پذیرد.

وی افزود: در توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی هیچ گونه کم کاری از سوی مدیران در این خصوص پذیرفته نخواهد شد و همه مدیران باید برای ترویج فرهنگ مطالعه تلاش کنند.

رئیس ساداتی همچنین خواستار پرداخت حق السهم کتابخانه ها از محل نیم درصد در آمد شهرداریها شد و یادآور شد: علاوه بر نیم درصد می توان با را ه اندازی مجمع خیران کتابخانه ساز نسبت به تامین نیازهای مالی و منابع مکتوب کتابخانه ها اقدام کرد.

نقش کتابخانه ها در تولید علم قابل انکار نیست

نماینده مردم شهرستان کوثر و خلخال در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه پیشرفت کشور را مرهون توسعه علمی برپایه مطالعه و تحقیق دانست و ابراز داشت: کتابخانه های عمومی محل پرورش نیروی انسانی با بصیرت و آگاه هستند.

بشیر خالقی تصریح کرد: کتابخانه های عمومی به عنوان مرکز اصلی تلاقی و تضارب آرا و محل زایش اندیشه های بشری بوده و نقش کتابخانه ها در تولید انسانهای موثر و آگاه غیرقابل انکار است.

به گفته وی پیشرفت، توسعه و الگوسازی در نظام جمهوری اسلامی بدون توجه به مطالعه و کتابخانه های عمومی امکان پذیر نیست.

نماینده مردم کوثر لزوم برنامه ریزی برای احداث کتابخانهای مرکزی و استاندارد را یاد آور شد عنوان کرد: با ید برای توسعه مکانهای فرهنگی و علمی در شهرستان برنامه ریزی کرد.