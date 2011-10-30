گزارش کمیسیون اصل90: وزیر اقتصاد کاملا از تخلف گروه آریا باخبر بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره سوء استفاده کلان از نظام بانکی (گروه آریا) در جلسه علنی روز یکشنبه در 5 بند و 17 صفحه قرائت شد.

بخش‌های این گزارش عبارتند از: معرفی اجمالی گروه امیر منصور‌آریا، تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی، اقدامات و هشدارهای قبل از کشف تخلفات، آسیب شناسی و پیشنهادات.

کمیسیون اصل 90 در گزارش خود در بخش دوم این گزارش به تخلفات بانک صادرات از جمله اعطای اعتبارات بیش از حد مجاز، عدم کفایت وثایق نسبت به تعهدات گروه آریا، تبانی در گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعتبارسنجی مشتری، عدم اخذ کارمزد و پیش دریافت در ازای گشایش اعتبارات اسنادی، همچنین تخلفات بانک ملی پرداخته است.

این کمیسیون در بخش سوم که مربوط به اقدامات و هشدارهای قبل از کشف تخلفات است از هشدارهای این کمیسیون، هشدارهای اداره کل حراست بانک صادرت ایران و هشداری دفتر بازرسی وزارت امور اقتصاد و دارایی سخن گفته است و در پایان این بخش یادآور شده مطالب فوق بیانگر این واقعیت است که مقامات وزارتخانه اعم از وزیر، معاون وی و سایر مدیران مربوطه در وزارتخانه و بانک‌های درگیر در بحث تسهیلات و یا اعتبارات اسنادی گروه آریا کاملاً‌ در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بوده‌اند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند.

به گزارش مهر، در این گزارش به ضعف ساختار نظارت داخلی بانک‌ها، ضرورت به کارگیری نیروهای صالح و کارآمد، عدم توجه وزارت اقتصاد به وظایف قانونی، عدم دقت کافی در انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیران بانک‌ها، عدم اعمال نظارت بر عملکرد بانک مرکزی و بانک‌ها و عدم توجه به گزارشات بازرس قانونی بانک‌‌ها اشاره شده است.

متن گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره سوء استفاده کلان از نظام بانکی متعاقباً منتشر می‌شود.