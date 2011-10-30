هر روز شش طلاق در اردبیل ثبت می شود/ تولد 75 نوزاد در هر روز

عبدالله امینی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق آمارهای صورت گرفته در نیمه نخست امسال هزار و 72 مورد طلاق در استان انجام شده که به طور متوسط برای هر روز شش مورد طلاق ثبت شده است.

وی نرخ خام طلاق در استان اردبیل را 1.7 در هزار اعلام کرد و افزود: در این مدت به ازای هر هزار نفر از جمعیت استان، دو نفر طلاق صورت گرفته است.



مدیر کل ثبت و احوال استان با اشاره به نسبت طلاق شهری به روستایی اضافه کرد: در شش ماه اول سال جاری به ازای هر 100 طلاق روستایی 201 طلاق شهر ثبت شده و در مجموع از مجموع طلاقهای استان 717 مورد شهری و 355 مورد روستایی بوده است.



وی با اشاره به آمار ازدواج در استان اردبیل ابراز داشت: کل ازدواج ثبت شده در شش ماه اول سال جاری 10 هزار و 824 مورد بوده که نشان دهنده سه ازدواج در هر ساعت بوده است.



امینی نرخ خام ازدواج در اردبیل را 17 در هزار اعلام کرد و یادآور شد: در شش ماهه اول سال 90 به ازای هر هزار نفر از جمعیت استان 17 مورد ازدواج روی داده و در مقایسه آمار شهری و روستایی نیز در مقابل هر 100 ازدواج روستایی، 191 ازدواج شهری روی داده است.



وی همچنین مجموع فوت ثبت شده در شش ماه اول سال جاری را سه هزار و 357 مورد عنوان کرد و متذکر شد: به طور متوسط در هر روز 18 فوت و در هر 1.5 ساعت یک فوت روی داده که از این تعداد هزار و 974 مورد شهری و هزار و 383 مورد روستایی است.



این مسئول با اشاره به تولد 12 هزار و 481 نفر در سطح استان اظهار داشت: از این تعداد هشت هزار و 66 ولادت شهری و چهار هزار و 416 ولادت روستایی بوده که نشان دهنده تولد 75 نوزاد در هر روز است.



وی جمعیت کل استان در شش ماهه اول سال را یک میلیون و 268 هزار و 235 نفر برشمرد و تصریح کرد: از این تعداد 527 هزار و 217 نفر را جمعیت روستایی و 741 هزار و 18 نفر را جمعیت شهری تشکیل می دهد.