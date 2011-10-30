به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل حسن‌زاده از برخورد با خاطیان دیدار پرسپولیس و داماش خبر داد و اظهار داشت: متاسفانه در صحنه‌های شادی گل بازیکنان پرسپولیس در هر سه گل، شاهد کارهای زشتی از سوی آنها بودیم که دیدن تصاویر تلویزیونی این صحنه‌ها شرم‌آور بود.

وی افزود: کمیته انضباطی به این اتفاقات رسیدگی می کند و با خاطیان بشدت برخورد خواهد شد. رسانه ملی هم در یک کار درست این صحنه‌ها را در اخبار ورزشی و بازپخش بازی پخش نکرد و فقط یکبار در پخش مستقیم نشان داده شده که جای تشکر دارد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که با سایت این فدراسیون گفتگو می کرد، خاطر نشان کرد: متاسفانه از این صحنه‌ها عکسبرداری شده اما قابلیت چاپ در مطبوعات و رسانه‌های اینترنتی رسمی کشور را به دلیل زشتی ندارد اما در فضای سایبری غیررسمی عکس‌ها و فیلم‌ها پخش شده و بازخورد و بازتاب بسیار بدی برای فوتبال ایران داشته است. علاوه بر این صحنه‌های زشت هم درگیری در پایان بازی اتفاق افتاد که به آن هم رسیدگی می کنیم.

حسن‌زاده در پایان تصریح کرد: منتظر فیلم‌ها و عکس‌های صحنه‌های موردنظر هستیم تا حکم لازم را در این باره صادر کنیم و در این باره کوتاه نمی آییم.

دیدار تیم‌های داماش گیلان و پرسپولیس در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر که روز شنبه برگزار شد به برتری 3 بر 2 سرخپوشان تهرانی انجامید. در این مسابقه سرخپوشان پس از گلزنی حرکات زشتی انجام دادند که به احتمال فراوان جرایمی را برای آنها به دنبال خواهد داشت.