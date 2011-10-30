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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

دادگاهی در فرانسه از اخراج کارمند محجبه مهدکودک حمایت کرد

دادگاهی در فرانسه از اخراج کارمند محجبه مهدکودک حمایت کرد

دادگاهی در فرانسه در یک مناقشه حقوقی به نفع مهدکودکی رأی داد که کارمند محجبه خود را به علت امتناع از برداشتن حجاب اخراج کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه استیناف ورسای اعلام کرد مهدکودک " بیبی لوپ" در نزدیکی شانتولو له وینیا که به عنوان یک مهدکودک خصوصی فعالیت می کند قانون منع استفاده از نمادهای دینی در اماکن دولتی را مورد توجه قرار داده و کارمند خود را اخراج کرده است.

ریچارد ماکا وکیل این مهدکودک ادعا کرد حکم این دادگاه پیروزی سکولاریسم است.

علاوه بر این که فرانسه در سال 2004 نمادهای دینی را در اماکن دولتی ممنوع کرده امسال نیز اقدام به ممنوعیت روبنده و برقع کرده و برای زنانی که از این نوع پوشش استفاده می کنند جریمه درنظر گرفته است.

قانون منع حجاب در فرانسه که از زمان اجرا تا کنون به شدت مورد انتقاد مسلمانان و حامیان حقوق بشر و حقوق دینی افراد قرار گرفته از سوی برخی نهادها ، موسسات و تشکیلات در فرانسه مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
 

کد مطلب 1447183

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