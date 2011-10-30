دستفروشان سیاه پوست نقاب‌دار که فقر و گرسنگی در سیمای آنان بیداد می‌کند، این روزها در حاشیه خیابان‌های مکه مکرمه بساط کرده‌اند؛ از روبروی برخی هتل‌ها گرفته تا ایستگاه اتوبوس زائران ایرانی در جمرات.

این دست فروشان عمدتا زن که هر ساله در ایام موسم حج از نقاط دورافتاده عربستان و کشورهای همجوار برای کسب درآمد به مکه مکرمه می‌آیند، به عکس گرفتن حساس هستند و وقتی عکسی از آنان می‌گیریم، فورا واکنش نشان می‌دهند.

در این بساط‌ها هر کالای بخوانید پیدا می‌کنید. برخی زائران ایرانی هم از مشتری ثابت این دستفروشان نقاب دار هستند و روی به خرید سوغات از آنان آورده‌اند.



دستفروشان سیاه پوست نقاب‌دار در ایستگاه زائران ایرانی در جمرات ( این عکس شب گذشته گرفته شده است)

دستفروشان نقاب‌دار که حتی فرزندان کودک خود را هم به همراه می‌آورند، در همین مکان غذا می‌خورند، می‌خوابند و شب را صبح و صبح را شب می‌کنند.



هم صحبت شدن با برخی از این دستفروشان از زوایای پنهان نیمه دیگر کشور عربستان سعودی پرده برمی‌دارد که شاهزادگان سعودی بیش از 320 میلیارد دلار درآمد سالانه نفتی را فقط میان وابستگان خود تقسیم می‌کنند و فقرای این کشور هیچ سهمی از این درآمد هنگفت ندارند.

در عین حال، هم اکنون اکثر زائران کشورهای مختلف اسلامی در مکه مکرمه ( بیش از یک میلیون و 200 هزار زائر ) هستند و این روزها بیت الحرام حال و هوای خاصی دارد. البته روز به روز بر تعداد زائران در مکه مکرمه افزوده می‌شود و به نظر می‌رسد چهارشنبه و پنجشنبه تعداد زائران در این شهر به اوج برسد.