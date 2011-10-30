زمان برگزاری مراسم تشییع آیت الله زنجانی/ تشییع از مقابل دانشگاه تهران

سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: صبح که به دانشگاه آمدیم متوجه شدیم آیت الله عمید زنجانی ساعت 4 صبح فوت کرده است. خانواده رئیس سابق دانشگاه تهران تصمیم دارند که مراسم تشییع آیت الله عمید زنجانی روز سه شنبه برگزار شود، زیرا ممکن است عده ای از قم برای مراسم حضور داشته باشند.

وی درباره مکان تشییع رئیس سابق دانشگاه تهران گفت: مسجد لرزاده به عنوان مرکز فعالیتهای سیاسی مرحوم آیت الله عمید زنجانی بوده و ممکن است یکی از مکانهای احتمالی برای تشییع پیکر ایشان باشد.

معاون دانشگاه تهران تاکید کرد: البته این موارد در حد احتمال است به هر حال خانواده مرحوم عمید زنجانی باید تصمیم نهایی را بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین روابط عمومی دانشگاه تهران اعلام کرد مراسم تشییع این استاد دانشگاه قطعا در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

آیت الله عمید زنجانی صبح امروز یکشنبه 8 آبان ماه بر اثر نارسایی کلیه در بیمارستان خاتم الانبیا تهران دارفانی را وداع گفت.

استاد عمید زنجانی در بیست و ششمین سال تدریس در دانشگاه از تاریخ 6 دی ماه سال 1384 به سمت ریاست دانشگاه تهران منصوب شد و پس از آن در تاریخ 20 بهمن ماه سال 1386 جای خود را به دکتر فرهاد رهبر داد.