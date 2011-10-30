کاروان راهیان نور اردکان به مناطق جنگی جنوب اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کاروان که متشکل از 326 دانش آموز و 24 مربی،سرپرست و راوی است، صبح یکشنبه مراسمی با حضور امام جمعه اردکان بدرقه و راهی این سفر معنوی شدند.

دانش آموزان در این سفر سه روزه و اقامت در مناطق جنگی جنوب با ویژگی های بی نظیر شهدا، ایثارگری رزمندگان و زوایای مختلف دفاع مقدس آشنا خواهند شد.

کاروان راهیان نور اردکان در برنامه زیارت عاشورا که در محل یادمان های شهدا برگزارمی شود، شرکت خواهند کرد.

امام جمعه اردکان در مراسم بدرقه کاروان راهیان نورکه در حسینیه حماسه سازان برگزار شد، توجه به سیره و منش شهدا را یکی از مهمترین اهداف اعزام این کاروانها به مناطق جنوب عنوان کرد.

حجت الاسلام سیدمحمد حسینی افزود: دانش آموزان در این سه روز با شهدای گرانقدر دفاع مقدس آشنا می شوند و ضمن مطالعه وصایای ارزشمند این عزیزان به معرفتی کم نظیر دست خواهند یافت.

حسینی به جانفشانی رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس نیز اشاره کرد و افزود: مهمترین خصیصه رزمندگان اسلام در جبهه ها روحیه ایثار و از خودگذشتگی و پرهیز آنان از ریاکاری و تزویر بود.

وی ادامه داد: نماز شب خواندن شهدا و غوطه خوردن آنها در اخلاص هنگام قرائت دعای کمیل، زیارت عاشورا، ندبه و توسل تماشایی و تکان دهنده بود و هر ناظری را تحت تاثیر قرار می داد.