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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۳۸

اولین پایانه صادراتی بار هوایی کشور افتتاح شد

اولین پایانه صادراتی بار هوایی کشور در فرودگاه اصفهان با حضور صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز یکشنبه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برای احداث این پایانه با 2500 متر مربع زیربنا بالغ بر 11 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است که 2 میلیارد ریال آن از محل کمک های سازمان توسعه تجارت ایران است. این پایانه صادراتی شامل انبار عمومی، دو سردخانه، پنجره واحد تجاری و گمرک مستقل است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه این پایانه با اشاره به اینکه امروز تجارت به عنوان موتور محرکه تولید مطرح است بر مقوله رقابت در بازارهای جهانی تاکید کرد و آن را نکته کلیدی در صادرات کالا و خدمات دانست.

صافدل همچنین بر زیرساخت های لازم برای توسعه صادرات تاکید کرد و گفت: ایجاد زیرساخت های لازم سبب می شود تا صادرات به شکل آسان تری صورت گیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: با توجه به پتانسیل های استان اصفهان باید سهم این استان در صادرات افزایش یابد.

کد مطلب 1447198

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