اولین پایانه صادراتی بار هوایی کشور افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برای احداث این پایانه با 2500 متر مربع زیربنا بالغ بر 11 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است که 2 میلیارد ریال آن از محل کمک های سازمان توسعه تجارت ایران است. این پایانه صادراتی شامل انبار عمومی، دو سردخانه، پنجره واحد تجاری و گمرک مستقل است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه این پایانه با اشاره به اینکه امروز تجارت به عنوان موتور محرکه تولید مطرح است بر مقوله رقابت در بازارهای جهانی تاکید کرد و آن را نکته کلیدی در صادرات کالا و خدمات دانست.

صافدل همچنین بر زیرساخت های لازم برای توسعه صادرات تاکید کرد و گفت: ایجاد زیرساخت های لازم سبب می شود تا صادرات به شکل آسان تری صورت گیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: با توجه به پتانسیل های استان اصفهان باید سهم این استان در صادرات افزایش یابد.