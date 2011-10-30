گلستان در سیستم مدیریت پرونده های قضایی در کشور پیشرو است

به گزارش خبرنگار مهر، فیض محمد خورشیدی پیش از ظهر یکشنبه در جمع کارکنان واحد انفورماتیک سراسر استان افزود: واحد انفورماتیک استان گلستان، در سطح کشور به عنوان واحد نمونه شناخته شده است.

وی از کارکنان این واحد خواست با در نظر گرفتن خداوند در انجام امور همچون گذشته با تلاش و پشتکار به فعالیت خود ادامه دهند.

معاون اداری مالی دادگستری استان گلستان از اختصاص 70 درصد اعتبارات تجهیزات برای توسعه شبکه دیتا در استان خبر داد.

امیررضا کشفی گفت: در رویکرد جدید قوه قضاییه به منظور توسعه زیرساخت ها در بخش انفورماتیک و شبکه حدود 70 درصد اعتبار تجهیزات برای این بخش اختصاص داده می شود.

به گفته وی، توسعه زیر ساخت های این بخش اجرای کارهای اداری را تسهیل و تسریع و ارائه خدمات به مردم را نیز از نظر کمی و کیفی بهتر می کند.

در پایان این نشست با اهدای لوح از کارکنان بخش انفورماتیک دادگستری استان گلستان به دلیل نصب، راه اندازی و توسعه سیستم مدیریت پرونده های قضایی ( cms )، اتوماسیون اداری ، توسعه و راه اندازی خطوط دیتا و آرشیو الکترونیک، تقدیر شد.