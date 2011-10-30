جشن ازدواج 598 زوج تحت پوشش کمیته امداد زنجان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام ولی‌زاده افزود: با توجه به تاکیدات مکرر دین مبین اسلام، پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) به امر ازدواج و براساس اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ تسهیل ازدواج جوانان و ساماندهی آن، برنامه‌ریزی لازم به منظور حمایت و کمک به ازدواج و تامین جهیزیه جامعه هدف و مددجویان تحت حمایت خود، یکی از مهمترین اهداف کمیته امداد امام خمینی(ره) است.

وی ادامه داد: ستاد جهیزیه کمیته امداد امام خمینی(ره) با هدف گسترش ازدواج‌های آگاهانه با فراهم کردن زمینه آموزش و مشاوره پیش و بعد از ازدواج در راستای تحکیم بنیان‌های خانوادهٰ گام بر می‌دارد.

ولی زاده افزود: این نهاد در راستای آغاز زندگی 598 زوج، تعداد 377 فقره کمک هزینه تهیه جهیزیه با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد 770 میلیون ریال به نوعروسان تحت حمایت و 171 فقره کمک هزینه جهیزیه به صورت موردی با اعتباری بالغ بر 153 میلیون ریال به نوعروسان غیرتحت حمایت با مشارکت مردم خیر و نوعدوست در سطح استان، تامین و اهداء کرده است.