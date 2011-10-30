  1. استانها
  2. زنجان
۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

ولی زاده:

جشن ازدواج 598 زوج تحت پوشش کمیته امداد زنجان برگزار شد

جشن ازدواج 598 زوج تحت پوشش کمیته امداد زنجان برگزار شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان گفت: همزمان با اول ذی‌الحجه، 598 زوج با حمایت‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان، زندگی مشترک خود را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام ولی‌زاده افزود: با توجه به تاکیدات مکرر دین مبین اسلام، پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) به امر ازدواج و براساس اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ تسهیل ازدواج جوانان و ساماندهی آن، برنامه‌ریزی لازم به منظور حمایت و کمک به ازدواج و تامین جهیزیه جامعه هدف و مددجویان تحت حمایت خود، یکی از مهمترین اهداف کمیته امداد امام خمینی(ره) است.
 
وی ادامه داد: ستاد جهیزیه کمیته امداد امام خمینی(ره) با هدف گسترش ازدواج‌های آگاهانه با فراهم کردن زمینه آموزش و مشاوره پیش و بعد از ازدواج در راستای تحکیم بنیان‌های خانوادهٰ گام بر می‌دارد.
 
ولی زاده افزود: این نهاد در راستای آغاز زندگی 598 زوج، تعداد 377 فقره کمک هزینه تهیه جهیزیه با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد 770 میلیون ریال به نوعروسان تحت حمایت و 171 فقره کمک هزینه جهیزیه به صورت موردی با اعتباری بالغ بر 153 میلیون ریال به نوعروسان غیرتحت حمایت با مشارکت مردم خیر و نوعدوست در سطح استان، تامین و اهداء کرده است.
کد مطلب 1447205

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها