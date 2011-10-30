به گزارش خبرگزاری مهر، کار ساخت هرکدام از این مدال‌ها که توسط گروهی از طراحان و صنعتگران در جنوب ولز انجام می پذیرد 10 ساعت زمان می برد.

"دیوید واتکینس" که در ساخت مدل‌های فیلم "2001: اودیسه فضایی" با "استنلی کوبریک" همکاری کرده، طراحی مدال‌های المپیک را برعهده داشته است. روی این مدال الهه یونانی "نایک" نقش بسته و پشت آن پنج عنصر نمادین از جمله رودخانه تایمز که نماد لندن است به چشم می خورد.

کار طراحی مدال‌های پارالمپیک هم برعهده "لین چئونگ" که متخصص جواهرسازی است، بوده است. مواد معدنی این مدال‌ها از معادن مس "کنه‌کات" یوتا در نزدیکی "سالت لیک" و نیز معدن "اویو تولگوی" مغولستان فرآوری شده است.

برپایه گزارش دیلی میل، کار ساخت این 4700 مدال توسط 800 نفر صورت می پذیرد و در 805 مراسم به ورزشکاران مدال‌آور در المپیک و پارالمپیک اهدا می شود.

"آدام لارنس"، مدیر اجرایی "رویال مینت"، در خصوص این مدال‌ها اظهار داشت: به خود می بالیم که کار ضرب مدال‌های المپیک و پارالمپیک برعهده ما قرار داده شده است.