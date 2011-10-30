‌آبگرفتگی معابر شهروندان آملی را با مشکل مواجه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، باران پاییزی شب گذشته تاکنون، سبب اختلال در حرکت خودروها در شهرآمل شد به حدی که خیایا‌های اصلی این شهر از بعد از ظهر با مشکل تردد خودروها و شهروندان همراه شد.

هواشناسی آمل گزارش داد در شبانه روز گذشته در این شهرستان، حدود 34 میلی متر باران بارید که از این حیث دومین شهر پرباران در مازندران بوده است.

وزش باد با سرعت 18 کیلومتر برساعت، تردد شهروندان آملی را با مشکل مواجه کرد.

بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی مازندران، هم اکنون در برخی نقاط کوهستانی و ارتفاعات مازندران بارش برف گزارش شده است.

دمای هوا درشهرستان آمل نسبت به روز گذشته حدود هفت درجه سانتیگراد کاهش یافته و به 13 درجه سانتیگراد رسیده است.

اداره کل هواشناسی مازندران وضعیت آب وهوایی دیگر شهرهای مازندران را در روزهای شنبه و یکشنبه غالبا ابری همراه با بارش پراکنده باران گزارش کرد.