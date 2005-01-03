عرضه ي فرهنگ ، هنر و تمدن كشورمان در نمايشگاه كتاب هفته ي فرهنگي ايران

به گزارش گروه فرهنگ و ادب خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، در اين نمايشگاه بيش از 150 عنوان كتاب در مورد ايرانشناسي و گردشگري، طبيعت ايران و جغرافيا، مجموعه هنرهاي ايران اسلامي، غزليات سعدي، رباعيات خيام و ديوان حافظ در زبانهاي مختلف در معرض ديد همگان قرار گرفته است.

همچنين 4 جلد كتاب استاد محمود فرشچيان در مورد نقاشي هاي برگزيده اين هنرمند در اندازه هاي بزرگ در اين نمايشگاه عرضه شده است.

بخش ديگري اين نمايشگاه مربوط به مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي است كه در آن حدود 100 جلد كتاب با موضوعات مختلف و معرفي اين مجمع ارائه شده است.

هفته ي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از دوزادهم دي ماه جاري با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، نهادهاي فرهنگي كشورمان و نهادهاي فرهنگي عربستان سعودي در مركز فرهنگي ملك فهد شهررياض برگزار مي شود.