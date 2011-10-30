13 هزار و 900 خانوار در استان سمنان سرشماری شدند

علی اصغر امین بیدختی در گفتگو با مهر گفت: در این مدت اجرای طرح سرشماری در استان توسط ماموران سرشماری 17 هزار و 954 خانوار فهرست شدند که از این تعداد برای 13 هزار و 956 خانوار فرم های دو یا سه تکمیل شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت سه هزار و 998 خانوار نیز در مراجعه ماموران سرشماری به منازل آنها غایب بوده اند، گفت: در این مدت تعداد اعضای سرشماری شده خانواری موسسه دارای بیش از 10 نفر عضو نیز 745 نفر بوده است.

امین بیدختی اضافه کرد: منظور از اعضای سرشماری خانواری موسسه ای مکان های تجمعی نظیر خوابگاه های دانشجوئی مجردی و یا مجتمع های معلولان است.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری سمنان تاکید کرد: خانوارها ضمن در دسترس قرار دادن شناسنامه و کارت ملی اعضای خانواده، فردی مطلع برای پاسخگوئی به ماموران سرشماری در منزل حضور داشته باشند.