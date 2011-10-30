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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

13 هزار و 900 خانوار در استان سمنان سرشماری شدند

13 هزار و 900 خانوار در استان سمنان سرشماری شدند

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری سمنان از سرشماری 13 هزار و 956 خانوار در سه روز اول اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در استان سمنان خبر داد.

علی اصغر امین بیدختی در گفتگو با مهر گفت: در این مدت اجرای طرح سرشماری در استان توسط ماموران سرشماری 17 هزار و 954 خانوار فهرست شدند که از این تعداد برای 13 هزار و 956 خانوار فرم های دو یا سه تکمیل شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت سه هزار و 998 خانوار نیز در مراجعه ماموران سرشماری به منازل آنها غایب بوده اند، گفت: در این مدت تعداد اعضای سرشماری شده خانواری موسسه دارای بیش از 10 نفر عضو نیز 745 نفر بوده است.

امین بیدختی اضافه کرد: منظور از اعضای سرشماری خانواری موسسه ای مکان های تجمعی نظیر خوابگاه های دانشجوئی مجردی و یا مجتمع های معلولان است.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری سمنان تاکید کرد: خانوارها ضمن در دسترس قرار دادن شناسنامه و کارت ملی اعضای خانواده، فردی مطلع برای پاسخگوئی به ماموران سرشماری در منزل حضور داشته باشند.

کد مطلب 1447210

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